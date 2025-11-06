Ντορέττα Παπαδημητρίου: Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και φεύγουν από το σπίτι, η ζωή της μάνας αλλάζει απότομα, είναι περίεργο
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και φεύγουν από το σπίτι, η ζωή της μάνας αλλάζει απότομα, είναι περίεργο
Δεν ξέρεις ποια είσαι και ποια είναι η χρησιμότητά σου, εξήγησε η ηθοποιός
Τα συναισθήματα με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη, όταν τα παιδιά της ενηλικιώθηκαν και έφυγαν από το σπίτι, σκιαγράφησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Όπως εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός, άρχισε να αναρωτιέται για το ποια είμαι, αλλά και για το πώς θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στους γύρω της. Για εκείνη ήταν ένα περίεργο διάστημα, με τη ζωή της να αλλάζει απότομα.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένη στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» και εξήγησε ότι δυσκολεύτηκε, όταν οι γιοι της έφτασαν στην ηλικία των δεκαοκτώ ετών και ο ένας από τους δύο εγκαταστάθηκε για σπουδές στην Κύπρο. «Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και φύγουν από το σπίτι για σπουδές κλπ ξαφνικά ανοίγεται μια καινούργια πόρτα μπροστά σου και ψάχνεις να βρεις τι γίνεται εδώ. Είναι ένα πολύ περίεργο διάστημα για τη μάνα γιατί αλλάζει πού απότομα η ζωή της. Δεν ξέρεις ποια είσαι και τι είσαι και τι ρόλο βαράς, ποια είναι η χρησιμότητά σου. Ψάχνουμε να βρούμε ποιες είμαστε πια», εξομολογήθηκε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική της ζωή και τον ρόλο της ως μητέρα. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Σε διαστήματα που κάπως τα πράγματα μπορεί να δίπλωναν μαζί τους, τα οποία προσπαθούσα να είναι μικρή η περίοδος, μιλάω για την οικογενειακή κατάσταση, πάντα τα παιδιά ήταν προτεραιότητα έτσι κι αλλιώς, ήταν πάντα δουλειά – παιδιά, παιδιά – δουλειά, για πάρα πολλά χρόνια αυτό. Το κομμάτι της προσωπικής ζωής ήταν μετά, ήταν έτσι κι αλλιώς ριγμένο, ειδικά όταν τα παιδιά ήταν μικρά. Ήταν η συνθήκη τέτοια που δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω και το επέλεγα κιόλας. Σε στιγμές που τα θέματα της δουλειάς μπορεί να δίπλωναν εκεί υπήρχαν αυτές οι τύψεις από εμένα, που λείπεις παραπάνω ώρες από το σπίτι από τον μέσο όρο. Προσπαθούσα πάντα να είναι μικρά αυτά τα διαστήματα, αλλά έχουν υπάρξει».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη της Ντορέττας Παπαδημητρίου
Στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι δεν ήταν πάντα εύκολο να έχει έναν σύντροφο στη ζωή της, όσο τα παιδιά της ήταν ανήλικα, λόγω των αυξημένων της υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, επισήμανε. «Έχω μείνει και μεγάλα διαστήματα μόνη μου, αλλά και όταν δεν ήμουν μόνη μου πάντα ήταν ένα ξέχωρο κομμάτι αυτό, πάντα ήταν ριγμένο. Δεν προλάβαινα, δεν υπήρχε τρόπος να μπορώ να είμαι όπως θα ήμουν αν δεν είχα όλες αυτές τις υποχρεώσεις, αν δεν είχα παιδιά. Δεν ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχα ενσωματώσει στην οικογενειακή μου ζωή και δεν μπορούσε να έχει χρόνο. Ήταν πάντα όποτε μπορούσα να βρω χρόνο, και για εμένα ήταν δύσκολο γιατί είμαι ένα συντροφικό άτομο».
Επίσης, διευκρίνισε ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ κάποιον σύντροφό της στους γιους της πριν εκείνοι ενηλικιωθούν. «Τώρα εγώ έτσι κι αλλιώς τα παιδιά μου είναι ενήλικες, είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Όσο τα παιδιά ήταν μικρά δεν συνέβη ποτέ αυτό. Δεν ήταν μια συνειδητή απόφαση, έτσι μου βγήκε. Πάντως δεν μπήκα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Υποτίθεται δεν ξέρεις πώς θα πάει κάτι, μπορεί κάτι να διαρκέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω να σου πω ότι είναι αυτός ο σωστός τρόπος, σίγουρα ήταν αυτός ο τρόπος που εγώ μπορούσα να διαχειριστώ. Όταν έχουν περάσει τα παιδιά μια μεγάλη αναστάτωση στη ζωή, γιατί ένας χωρισμός είναι αναστάτωση για τα παιδιά, μετά σε εμένα ήταν πολύ δύσκολο», συμπλήρωσε.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένη στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» και εξήγησε ότι δυσκολεύτηκε, όταν οι γιοι της έφτασαν στην ηλικία των δεκαοκτώ ετών και ο ένας από τους δύο εγκαταστάθηκε για σπουδές στην Κύπρο. «Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και φύγουν από το σπίτι για σπουδές κλπ ξαφνικά ανοίγεται μια καινούργια πόρτα μπροστά σου και ψάχνεις να βρεις τι γίνεται εδώ. Είναι ένα πολύ περίεργο διάστημα για τη μάνα γιατί αλλάζει πού απότομα η ζωή της. Δεν ξέρεις ποια είσαι και τι είσαι και τι ρόλο βαράς, ποια είναι η χρησιμότητά σου. Ψάχνουμε να βρούμε ποιες είμαστε πια», εξομολογήθηκε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική της ζωή και τον ρόλο της ως μητέρα. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Σε διαστήματα που κάπως τα πράγματα μπορεί να δίπλωναν μαζί τους, τα οποία προσπαθούσα να είναι μικρή η περίοδος, μιλάω για την οικογενειακή κατάσταση, πάντα τα παιδιά ήταν προτεραιότητα έτσι κι αλλιώς, ήταν πάντα δουλειά – παιδιά, παιδιά – δουλειά, για πάρα πολλά χρόνια αυτό. Το κομμάτι της προσωπικής ζωής ήταν μετά, ήταν έτσι κι αλλιώς ριγμένο, ειδικά όταν τα παιδιά ήταν μικρά. Ήταν η συνθήκη τέτοια που δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω και το επέλεγα κιόλας. Σε στιγμές που τα θέματα της δουλειάς μπορεί να δίπλωναν εκεί υπήρχαν αυτές οι τύψεις από εμένα, που λείπεις παραπάνω ώρες από το σπίτι από τον μέσο όρο. Προσπαθούσα πάντα να είναι μικρά αυτά τα διαστήματα, αλλά έχουν υπάρξει».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη της Ντορέττας Παπαδημητρίου
Στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι δεν ήταν πάντα εύκολο να έχει έναν σύντροφο στη ζωή της, όσο τα παιδιά της ήταν ανήλικα, λόγω των αυξημένων της υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, επισήμανε. «Έχω μείνει και μεγάλα διαστήματα μόνη μου, αλλά και όταν δεν ήμουν μόνη μου πάντα ήταν ένα ξέχωρο κομμάτι αυτό, πάντα ήταν ριγμένο. Δεν προλάβαινα, δεν υπήρχε τρόπος να μπορώ να είμαι όπως θα ήμουν αν δεν είχα όλες αυτές τις υποχρεώσεις, αν δεν είχα παιδιά. Δεν ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχα ενσωματώσει στην οικογενειακή μου ζωή και δεν μπορούσε να έχει χρόνο. Ήταν πάντα όποτε μπορούσα να βρω χρόνο, και για εμένα ήταν δύσκολο γιατί είμαι ένα συντροφικό άτομο».
Επίσης, διευκρίνισε ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ κάποιον σύντροφό της στους γιους της πριν εκείνοι ενηλικιωθούν. «Τώρα εγώ έτσι κι αλλιώς τα παιδιά μου είναι ενήλικες, είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Όσο τα παιδιά ήταν μικρά δεν συνέβη ποτέ αυτό. Δεν ήταν μια συνειδητή απόφαση, έτσι μου βγήκε. Πάντως δεν μπήκα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Υποτίθεται δεν ξέρεις πώς θα πάει κάτι, μπορεί κάτι να διαρκέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω να σου πω ότι είναι αυτός ο σωστός τρόπος, σίγουρα ήταν αυτός ο τρόπος που εγώ μπορούσα να διαχειριστώ. Όταν έχουν περάσει τα παιδιά μια μεγάλη αναστάτωση στη ζωή, γιατί ένας χωρισμός είναι αναστάτωση για τα παιδιά, μετά σε εμένα ήταν πολύ δύσκολο», συμπλήρωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα