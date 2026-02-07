Ο Ίθαν Χοκ θα τιμηθεί με το Βραβείο Διακεκριμένου Καλλιτέχνη 2026

Βραβείο Διακεκριμένου Καλλιτέχνη 2026 θα τιμηθεί ο Ίθαν Χοκ

στο Beverly Hills

Με τοστο 16ο ετήσιο γεύμα των Βραβείων Lumiere.Ο Αμερικανός ηθοποιός, υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon», θα παραλάβει το βραβείο τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου,Το βραβείο απονέμεται από την Advanced Imaging Society (AIS), που εκπροσωπεί μια διεθνή κοινότητα κινηματογραφιστών, τεχνολόγων και δημιουργών. Το φετινό θέμα των Βραβείων Lumiere είναι «Το Ταξίδι του Ήρωα» και είναι αφιερωμένο στους δημιουργούς των οποίων το έργο αφήνει αποτύπωμα τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.Στο σκεπτικό της τιμητικής διάκρισης, ο πρόεδρος της Advanced Imaging Society, Τζιμ Τζούμπιν, στάθηκε ιδιαίτερα στην ερμηνεία του Χοκ ως Lorenz Hart στην «Blue Moon», σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. «Η ερμηνεία του Ίθαν Χοκ ως Lorenz Hart στην ταινία "Blue Moon" σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ είναι βαθιά συγκινητική και ειλικρινής και έχει ξεκάθαρα αγγίξει τόσο το κοινό όσο και τους συναδέλφους του», δήλωσε.Στη συνέχεια, ο ίδιος υπογράμμισε το εύρος και την ισορροπία που φέρνει ο ηθοποιός στον ρόλο, αλλά και τη συνολική παρουσία του στον σύγχρονο κινηματογράφο: «Ο Χοκ προσδίδει στον ρόλο τόσο παιχνιδιάρικη διάθεση όσο και σοβαρότητα, επιτρέποντας στα θέματα της ταινίας να ξεδιπλωθούν φυσικά, με την προσοχή, τη διορατικότητα και την ανθρωπιά που χαρακτηρίζουν την καριέρα του. Μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες πορείας, παραμένει ένας από τους πιο ευέλικτους και ταλαντούχους καλλιτέχνες του σύγχρονου κινηματογράφου και είμαστε πολύ περήφανοι που τιμάμε το έργο του».Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός προστίθεται έτσι στη λίστα των ήδη γνωστών τιμώμενων της διοργάνωσης. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Τζόζεφ Κοσίνσκι και Τζέρι Μπρουκχάιμερ, που θα παραλάβουν το Βραβείο Harold Lloyd για τη δουλειά τους στην ταινία «F1». Παράλληλα, ο σκηνοθέτης των «Wicked» και «Wicked: For Good», Τζον Μ. Τσου, αναμένεται να καταγράψει ένα πρώτο στη διοργάνωση, ως ο πρώτος αποδέκτης του νεοσύστατου Βραβείου Judy Garland Legacy.: Shutterstock