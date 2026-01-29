Ο Ίθαν Χοκ θα παραλάβει τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο
Ο ηθοποιός θα λάβει το Βραβείο American Riviera στο πλαίσιο του 41ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα
Τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο θα παραλάβει ο Ίθαν Χοκ.
Ο υποψήφιος για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου ηθοποιός θα λάβει το Βραβείο American Riviera στο πλαίσιο του 41ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF) τον επόμενο μήνα.
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου και θα περιλαμβάνει μια δια ζώσης συζήτηση για την αξιοσημείωτη καριέρα του Χοκ, η οποία κορυφώνεται με την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon».
Στο φιλμ, ο Χοκ υποδύεται τον Lorenz Hart, προσφέροντας μια από τις πιο μεταμορφωτικές ερμηνείες του, που του χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και την πέμπτη συνολικά στην καριέρα του. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή αποτελεί την ένατη με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ και έχει λάβει θετικές κριτικές, ενώ συνοδεύεται από υποψηφιότητες για Βραβεία BAFTA, SAG, Χρυσές Σφαίρες, Critics Choice και Gotham. Τη συζήτηση στο SBIFF θα συντονίσει ο Ντέιβ Κάργκερ του TCM.
Δείτε το τρέιλερ του «Blue Moon»
Ο εκτελεστικός διευθυντής του SBIFF, Ρότζερ Ντάρλινγκ δήλωσε για τον Ίθαν Χοκ: «Ο Ίθαν είναι ένας εξαιρετικά πολυτάλαντος και τολμηρός καλλιτέχνης, που πάντα επιλέγει σύνθετους ρόλους. Ήταν συναρπαστικό να τον παρακολουθούμε τα τελευταία 40 χρόνια, να εξελίσσεται από νεαρό είδωλο σε έναν από τους σημαντικότερους χαρακτήρες του αμερικανικού κινηματογράφου. Στον κινηματογράφο, το θέατρο και τη σκηνοθεσία, ο Ίθαν αποτελεί μια πραγματική δημιουργική δύναμη».
Το Βραβείο American Riviera έχει θεσπιστεί για να τιμά καλλιτέχνες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αμερικανικό κινηματογράφο. Μεταξύ των προηγούμενων βραβευθέντων βρίσκονται οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μάρτιν Σκορσέζε, Μάικλ Κίτον, Σάντρα Μπούλοκ, Ρενέ Ζελβέγκερ, Μπρένταν Φρέιζερ, Ζόι Σαλντάνα και Μαρκ Ράφαλο. Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 14 Φεβρουαρίου.
Oscar Nominee Ethan Hawke To Receive Santa Barbara Film Festival American Riviera Award https://t.co/JdA0L2fc72— Deadline (@DEADLINE) January 28, 2026
