Αλέξανδρος Μπουρδούμης για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω κανέναν
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω κανέναν
Ο ηθοποιός μίλησε και για το ενδεχόμενο ο Πέτρος Φιλιππίδης να επιστρέψει στο θέατρο
Για τον Πέτρο Φιλιππίδη απάντησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, δηλώνοντας πως δεν είναι εκκλησία για να τον συγχωρέσει.
Ο ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός πως ο Πέτρος Φιλιππίδης φέρεται να δέχεται προτάσεις ώστε να επιστρέψει στο θέατρο και μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ανέφερε πως εκείνος μόνο ξέρει τι θέλει να κάνει και εάν επιστρέψει ο κόσμος θα κρίνει αν θα τον αγκαλιάσει ή όχι.
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Πέτρο Φιλιππίδη και το ενδεχόμενο επιστροφής του: «Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Ήταν μία υπόθεση που ήταν στη δική μας τη ζωή πολύ έντονη, αλλά ολοκλήρωσε τον κύκλο της, οι αποφάσεις πάρθηκαν και δεν μπορείς να μείνεις περισσότερο σε αυτό. Αν τον έχουν φωνάξει, εκείνος θα κρίνει τι θα κάνει στη ζωή του. Το θέατρο είναι λίγο σαν την εκκλησία. Αν κάποιος μπορεί να επιστρέψει και το θέατρο να τον αγκαλιάσει πάλι, αυτό θα το πει και το κοινό φαντάζομαι».
Όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε εάν τον συγχωρεί, ο ηθοποιός του απάντησε: «Εγώ να τον συγχωρέσω; Γιατί να τον συγχωρέσω; Δεν έχω να συγχωρέσω κάτι, δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω κανέναν».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg3m22ih6n2h)
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης απάντησε για τη δήλωση της πρώην συζύγου του, Λένας Δροσάκη, πως ένιωθε ντροπή μετά το διαζύγιό τους: «Καταλαβαίνω πώς το λέει. Το λέει από τη θέση της γυναίκας, ότι "δεν κατάφερε να κρατήσει την οικογένειά της". Το ότι μπορεί να ένιωσε ντροπή είναι ένα δικό της συναίσθημα. Το σέβομαι απόλυτα και το κατανοώ, αλλά η ίδια έχει αποδείξει ότι είναι μία πάρα πολύ καλή μητέρα. Θεωρώ ότι έχουμε μία αρκετά καλή επικοινωνία και κάνουμε ότι μπορούμε για να μεγαλώσουμε το παιδί μας».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg3lxjcxpprt)
Ο ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός πως ο Πέτρος Φιλιππίδης φέρεται να δέχεται προτάσεις ώστε να επιστρέψει στο θέατρο και μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ανέφερε πως εκείνος μόνο ξέρει τι θέλει να κάνει και εάν επιστρέψει ο κόσμος θα κρίνει αν θα τον αγκαλιάσει ή όχι.
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Πέτρο Φιλιππίδη και το ενδεχόμενο επιστροφής του: «Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Ήταν μία υπόθεση που ήταν στη δική μας τη ζωή πολύ έντονη, αλλά ολοκλήρωσε τον κύκλο της, οι αποφάσεις πάρθηκαν και δεν μπορείς να μείνεις περισσότερο σε αυτό. Αν τον έχουν φωνάξει, εκείνος θα κρίνει τι θα κάνει στη ζωή του. Το θέατρο είναι λίγο σαν την εκκλησία. Αν κάποιος μπορεί να επιστρέψει και το θέατρο να τον αγκαλιάσει πάλι, αυτό θα το πει και το κοινό φαντάζομαι».
Όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε εάν τον συγχωρεί, ο ηθοποιός του απάντησε: «Εγώ να τον συγχωρέσω; Γιατί να τον συγχωρέσω; Δεν έχω να συγχωρέσω κάτι, δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω κανέναν».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης απάντησε για τη δήλωση της πρώην συζύγου του, Λένας Δροσάκη, πως ένιωθε ντροπή μετά το διαζύγιό τους: «Καταλαβαίνω πώς το λέει. Το λέει από τη θέση της γυναίκας, ότι "δεν κατάφερε να κρατήσει την οικογένειά της". Το ότι μπορεί να ένιωσε ντροπή είναι ένα δικό της συναίσθημα. Το σέβομαι απόλυτα και το κατανοώ, αλλά η ίδια έχει αποδείξει ότι είναι μία πάρα πολύ καλή μητέρα. Θεωρώ ότι έχουμε μία αρκετά καλή επικοινωνία και κάνουμε ότι μπορούμε για να μεγαλώσουμε το παιδί μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα