Ένιωθα ντροπή για ένα μεγάλο διάστημα, δήλωσε η Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη
Η ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση του πρώην συζύγου της με τον μικρό Αναστάση
Για τη σχέση του γιου της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη μίλησε η Λένα Δροσάκη, φανερά συγκινημένη, τονίζοντας παράλληλα ότι ένιωθε για μεγάλο χρονικό διάστημα ντροπή για το διαζύγιο.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και αναφέρθηκε αρχικά στο Σαββατοκύριακο που πέρασε μαζί τους, κάνοντας σκι, δηλώνοντας πως της άρεσε πολύ που έβλεπε τον πρώην σύζυγό τους να δένεται με το παιδί τους. Η Λένα Δροσάκη είπε αναλυτικά για τον μικρό Αναστάση και τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη: «Πήγαμε το Σαββατοκύριακο για σκι για πρώτη φορά και όλο το Σαββατοκύριακο έκλαιγα. Χάρηκα πάρα πολύ που τους έβλεπα να δένονται, λέω θα μεγαλώσει ο Αναστάσης και θα λέει “έμαθα σκι από τον μπαμπά μου”. Ανακαλύπτω ότι τα όμορφα βρίσκονται στα απλά πράγματα, και χαίρομαι που το ανακαλύπτω».
Στη συνέχεια η ηθοποιός μίλησε περισσότερο για τη ζωή της με τον γιο της, επισημαίνοντας: «Η ζωή με ένα παιδί κοντά στα 6 είναι μαγική. Τώρα στο μιούζικαλ που κάνουμε με το “Κοριτσάκι με τα σπίρτα” είναι μια οικογενειακή παράσταση, έρχονται οι γονείς και μας συγχαίρουν συγκινημένοι. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα λέει ότι το φως είναι μαγεία και στον Αναστάση στα μάτια του κάθε στιγμή βλέπω μια μαγεία, ένα φως, είναι η αγνότητα που θα σου μιλήσει με πάσα ειλικρίνεια, θέλω να το ακολουθήσω και εγώ αυτό. Να μιλάω μέσα από την καρδιά μου, ακόμα και στα δύσκολα».
Και πρόσθεσε: «Δόξα τω Θεό δεν έχει πάρει τα δικά μου τα κομμάτια, το είχα άγχος αυτό και το έχω ακόμα. Τώρα με τον Αναστάση μένουμε μαζί στο σπίτι, είναι υπέροχα και δύσκολα ταυτόχρονα. Είναι ωραία, είναι δύσκολα όταν έρχεται και με ξυπνάει, του λέω “μπορείς να παίξεις και εγώ θα κοιμηθώ λίγο ακόμα”. Έχει κανονική άποψη, μιλάμε κανονικά. Είχε έρθει να με δει στο θέατρο. Τον παίρνει ο μπαμπάς του facetime και του λέει “μπαμπά κλείσε η μαμά μου είναι καλή και πλούσια”. Έχω την αίσθηση ότι έκανα αυτή την παράσταση για να μπορεί να έρθει να με δει ο Αναστάσης και ήμουν πανευτυχής. Έκλαιγα σε όλη την παράσταση, είναι μαγεία να σε κοιτά με αυτά τα μάτια, χειροκροτούσε. Υπάρχει μια φράση που λέει “Αναστάση πάρε αγάπη” στην παράσταση, μετά μου έλεγε “μαμά πήρα αγάπη”».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Λένα Δροσάκη έκανε δηλώσεις για το διαζύγιό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη: «Ένιωθα ντροπή για το διαζύγιό μου για ένα μεγάλο διάστημα. Υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση να πω κάτι γι’ αυτό, και δεν έλεγα, δεν μιλούσα. Ένιωθα ντροπή, αυτό το αίσθημα ότι είμαι χωρισμένη, της αποτυχίας. Οπότε όταν το εξέφρασα στους δικούς μου “εσείς νιώθετε ντροπή γι’αυτό;”, ήταν πολύ υποστηρικτικοί και είπαν ότι δεν είναι θέμα αποτυχίας, είναι θέμα ευτυχίας. Ότι αν δεν λειτουργεί ο γάμος σου είναι επιτυχία αυτό. Οπότε σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια ήταν πάντα υποστηρικτικοί. Ήμουν πάρα πολύ μπερδεμένη, είναι ένα διάστημα που σου έρχονται πάρα πολλά συναισθήματα. Εγώ δεν ένιωθα απαραίτητα αποτυχία, ένιωθα ότι οι δικοί μου άνθρωποι το βιώνουν έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό να πρέπει να απολογηθείς στους ξένους για το τι έκανε το παιδί σου. Ένιωθα υπεύθυνη για το δικό τους συναίσθημα. Είχα γίνει πολύ ευαίσθητη, ένιωθα πάλι παιδί, κάπως έτσι το αντιμετώπισα και δεν ντρέπομαι να το πω. Δεν είναι ντροπή τίποτα, να παίρνεις μια απόφαση για τη δική σου ζωή, να παίρνεις μια απόφαση που μπορεί να είναι σκληρή, επίπονη», εξήγησε.
Η ίδια συνέχισε: «Μετά το διαζύγιο υπήρχαν κι άλλα πράγματα, ήμουν πολύ χαμένη εκείνη την περίοδο, μιλάμε τώρα πριν από 5,5 χρόνια. Η σταθερά για εμένα ήταν το παιδί, η οικογένειά μου ήταν πολύ μεγάλη στήριξη για εμένα. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα συνέβαιναν πράγματα διαφορετικά, όταν κάτι είναι ουσιαστικά γερό θα παραμείνει και στα δύσκολα, όταν δεν είναι, δεν μένει. Συνέπεσαν όλα μαζί, και το metoo, και το διαζύγιο, και μόλις είχα γεννήσει, και είχα και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο προφανώς πήγε καλά».
Καταλήγοντας η Λένα Δροσάκη είπε για την προσωπική της ζωή και την περίοδο που διανύει: «Βιώνω μια αναγέννηση εσωτερική, είμαι μόνη μου συντροφικά, απολαμβάνω, και αυτό για εμένα δεν είναι λίγο».
