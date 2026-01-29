Η σπόντα του Ζέιν Μάλικ για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της περιοδείας του Χάρι Στάιλς
Η σπόντα του Ζέιν Μάλικ για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της περιοδείας του Χάρι Στάιλς
Ο τραγουδιστής αστειεύτηκε σε συναυλία του μετά τις αντιδράσεις από τους θαυμαστές του Χάρι Στάιλς
Μία σπόντα για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων για την περιοδεία του Χάρι Στάιλς, εξέφρασε ο Ζέιν Μάλικ, ο οποίος υπήρξε μέλος του συγκροτήματος One Direction όπως και ο 31χρονος.
Ο Χάρις Στάιλς θα πραγματοποιήσει 58 εμφανίσεις, ανάμεσά τους και 10 συναυλίες στο στάδιο Wembley του Λονδίνου, και οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 44 δολάρια, ξεπερώντας μέχρι και τα χίλια δολάρια, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους θαυμαστές του.
Ο Ζέιν Μάλικ, λοιπόν, στο τέλος της πρόσφατης συναυλίας του στο Dolby Live στο Λας Βέγκας, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο που τον τίμησε με την παρουσία του, αστειεύτηκε για τις τιμές των εισιτηρίων του πρώην συνεργάτη του.
Ο τραγουδιστής είπε με χιούμορ: «Θέλω απλώς να πω ένα τεράστιο “ευχαριστώ” στον καθένα και την καθεμία από εσάς που είστε εδώ μαζί μου απόψε. Θα μπορούσατε να είστε οπουδήποτε, αλλά επιλέξατε να περάσετε το βράδυ σας μαζί μου. Ελπίζω οι τιμές των εισιτηρίων να μην ήταν πολύ υψηλές», αποσπώντας τα χειροκροτήματα των θεατών. «Απλώς λέω», πρόσθεσε χαμογελώντας.
Δείτε το βίντεο
Από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστές οι τιμές των εισιτηρίων για την περιοδεία «Together, Together» το X «πλημμύρισε» με σχόλια που καταδίκασαν τον Χάρι Στάιλς.
«Αυτή είναι η χειρότερη εμπειρία προπώλησης που είχα ποτέ. Πίστευα πραγματικά ότι είχα ελπίδα να δω τον Χάρι, αφού ήμουν 20.000ός στην ουρά, αλλά ξεπούλησαν σε 30 λεπτά», σχολίασε κάποιος στο X. «Έχω μείνει άφωνος με το πόσο εσύ και η ομάδα σου έχετε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Η μουσική πρέπει να είναι προσβάσιμη. Θυμήσου πώς ξεκίνησες», ήταν ένα άλλο σχόλιο. «Χάρι Στάιλς, είσαι άπληστος», τον κατακεραύνωσε ένας άλλος.
Κάποια σχόλια ακόμη ήταν τα εξής: «Μπορώ να αγαπώ τον Χάρι Στάιλς και ταυτόχρονα να λέω ότι είναι άπληστος και δεν νοιάζεται για τους θαυμαστές του όσο προσποιείται», «Είμαι τεράστια θαυμάστρια του Χάρι Στάιλς, αλλά πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τις παράλογες τιμές εισιτηρίων που χρεώνουν πλέον κάποιοι καλλιτέχνες. Αυτό καθιστά τη μουσική και την ψυχαγωγία εντελώς απρόσιτες για όσους δεν έχουν εκατοντάδες να ξοδέψουν για ένα μόνο εισιτήριο».
@parismatch
Zayn Malik remercie ses fans 🥰 Lors d’un de ses concerts donné ce 29 janvier, on aperçoit le célèbre chanteur prendre le temps de remercier ceux venus l’écouter. Cette scène relayée sur les réseaux sociaux a ému beaucoup de monde. 🎥 X #onregardequoi #zaynmalik #musique♬ son original - Paris Match
'The worst experience I've ever had': Harry Styles is branded 'greedy' and 'out of touch with reality' as fans fume over ticket prices for his Together Together tour https://t.co/vKGcT3Ohl1— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 28, 2026
