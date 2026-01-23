Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία για το 2026 με 50 συναυλίες
Ο τραγουδιστής θα προωθήσει το τέταρτο άλμπουμ του με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occupationally»
Την παγκόσμια περιοδεία που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το 2026 ανακοίνωσε η Χάρι Στάιλς.
Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι θα κάνει παγκόσμια περιοδεία με 50 συναυλίες για να προωθήσει το τέταρτο άλμπουμ του, με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occupationally». Η περιοδεία, με τίτλο «Together, Together», θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε επτά πόλεις από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο, μεταξύ των οποίων και 30 συναυλίες στη Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.
Συναυλίες έχουν προγραμματιστεί επίσης στο Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο, την Πόλη του Μεξικού, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, guest εμφανίσεις θα κάνουν οι Shania Twain, Robyn, Jorja Smith και Jamie XX.
Τα έσοδα από τις συναυλίες θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Choose Love, με την οποία ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των One Direction, συνεργάζεται εδώ και μια δεκαετία. Ο οργανισμός προσφέρει άμεση βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο, παρέχοντας τρόφιμα, στέγη και εκπαίδευση, σε συνεργασία με κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, μέρος των εσόδων θα στηρίξει την πρωτοβουλία LIVE Trust, που προστατεύει, ενισχύει και υποστηρίζει τη μουσική κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, κυκλοφόρησε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ, με τίτλο «Aperture».
Ακούστε το «Aperture»
Harry Styles announces ‘Together, Together’ tour for 2026. pic.twitter.com/PAJe6I4P57— Pop Crave (@PopCrave) January 22, 2026
