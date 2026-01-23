Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία για το 2026 με 50 συναυλίες
GALA
Χάρι Στάιλς Περιοδεία

Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία για το 2026 με 50 συναυλίες

Ο τραγουδιστής θα προωθήσει το τέταρτο άλμπουμ του με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occupationally»

Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία για το 2026 με 50 συναυλίες
Ιωάννα Μαρίνου
Την παγκόσμια περιοδεία που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το 2026 ανακοίνωσε η Χάρι Στάιλς.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι θα κάνει παγκόσμια περιοδεία με 50 συναυλίες για να προωθήσει το τέταρτο άλμπουμ του, με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occupationally». Η περιοδεία, με τίτλο «Together, Together», θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε επτά πόλεις από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο, μεταξύ των οποίων και 30 συναυλίες στη Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Συναυλίες έχουν προγραμματιστεί επίσης στο Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο, την Πόλη του Μεξικού, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, guest εμφανίσεις θα κάνουν οι Shania Twain, Robyn, Jorja Smith και Jamie XX.

Τα έσοδα από τις συναυλίες θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Choose Love, με την οποία ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των One Direction, συνεργάζεται εδώ και μια δεκαετία. Ο οργανισμός προσφέρει άμεση βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο, παρέχοντας τρόφιμα, στέγη και εκπαίδευση, σε συνεργασία με κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, μέρος των εσόδων θα στηρίξει την πρωτοβουλία LIVE Trust, που προστατεύει, ενισχύει και υποστηρίζει τη μουσική κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, κυκλοφόρησε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ, με τίτλο «Aperture».

Ακούστε το «Aperture»

Aperture
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης