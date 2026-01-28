Οι θαυμαστές του Χάρι Στάιλς τον κατακεραυνώνουν για τα εισιτήρια της περιοδείας του: «Είσαι άπληστος και εκτός πραγματικότητας»
Πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τις παράλογες τιμές εισιτηρίων που χρεώνουν κάποιοι καλλιτέχνες, σχολιάζουν οι φαν του στα social media
Άπληστο και «εκτός πραγματικότητας», χαρακτηρίζουν τον Χάρι Στάιλς οι θαυμαστές του, βλέποντας τις εξωφρενικά υψηλές τιμές των εισιτηρίων για την περιοδεία του Together Together.
Ο 31χρονος καλλιτέχνης θα πραγματοποιήσει 58 εμφανίσεις, ανάμεσά τους και 10 συναυλίες στο στάδιο Wembley του Λονδίνου. Ωστόσο, μετά την έναρξη των προπωλήσεων, οι φαν του τραγουδιστή έσπευσαν να εκφράσουν την οργή τους για το υψηλό κόστος των εισιτηρίων, ειδικά σε σύγκριση με την προηγούμενη περιοδεία του Love On Tour, που ολοκληρώθηκε το 2023.
Στο Λονδίνο, οι θέσεις στις κερκίδες κυμαίνονται από 44 περίπου δολάρια έως 642 δολάρια, ενώ τα εισιτήρια για όσους είναι όρθιοι κοστίζουν από 199 έως 385 δολάρια. Τα VIP πακέτα φτάνουν σε εξωφρενικά επίπεδα, από 646 δολάρια έως 1.000 δολάρια.
Την ίδια ώρα, οι θαυμαστές που περίμεναν στην ηλεκτρονική ουρά για εισιτήρια στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης ενημερώθηκαν: «Τα εισιτήρια για αυτή την εκδήλωση έχουν τιμολογηθεί εκ των προτέρων από την περιοδεία από 50 έως 1.182,40 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπηρεσίας».
Στη Νέα Υόρκη, το ακριβότερο VIP πακέτο φέρεται να κοστίζει 1.667 δολάρια. Στο Άμστερνταμ, οι τιμές κυμαίνονται από 74,05 ευρώ έως 828,62 ευρώ. Η σειρά εμφανίσεων του Στάιλς στο Madison Square Garden το 2022 είχε τιμές από 39,50 έως 199,50 δολάρια, ενώ οι sold-out εμφανίσεις του στο Wembley την ίδια χρονιά ξεκινούσαν από 45 λίρες και έφταναν έως 99 λίρες.
Το κόστος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους θαυμαστές του, με πολλούς να κατηγορούν τον σταρ ότι καθιστά τη μουσική «απρόσιτη» για μεγάλο μέρος του νεανικού κοινού του. Το X πλημμύρισε πολύ γρήγορα με σχόλια που καταδίκασαν τον τραγουδιστή.
«Αυτή είναι η χειρότερη εμπειρία προπώλησης που είχα ποτέ. Πίστευα πραγματικά ότι είχα ελπίδα να δω τον Χάρι, αφού ήμουν 20.000ός στην ουρά, αλλά ξεπούλησαν σε 30 λεπτά», σχολίασε κάποιος στο X. «Έχω μείνει άφωνος με το πόσο εσύ και η ομάδα σου έχετε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Η μουσική πρέπει να είναι προσβάσιμη. Θυμήσου πώς ξεκίνησες», ήταν ένα άλλο σχόλιο. «Χάρι Στάιλς, είσαι άπληστος», τον κατακεραύνωσε ένας άλλος.
Μερικά ακόμη σχόλια που έγιναν ήταν τα εξής: «Μπορώ να αγαπώ τον Χάρι Στάιλς και ταυτόχρονα να λέω ότι είναι άπληστος και δεν νοιάζεται για τους θαυμαστές του όσο προσποιείται», «Είμαι τεράστια θαυμάστρια του Χάρι Στάιλς, αλλά πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τις παράλογες τιμές εισιτηρίων που χρεώνουν πλέον κάποιοι καλλιτέχνες. Αυτό καθιστά τη μουσική και την ψυχαγωγία εντελώς απρόσιτες για όσους δεν έχουν εκατοντάδες να ξοδέψουν για ένα μόνο εισιτήριο».
'The worst experience I've ever had': Harry Styles is branded 'greedy' and 'out of touch with reality' as fans fume over ticket prices for his Together Together tour https://t.co/vKGcT3Ohl1— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 28, 2026
