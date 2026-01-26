Τζένιφερ Άνιστον: Ο Τζιμ Κέρτις αποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με την ηθοποιό
Τζένιφερ Άνιστον: Ο Τζιμ Κέρτις αποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με την ηθοποιό
Είμαστε σχεδόν έναν χρόνο μαζί, είπε ο υπνοθεραπευτής για τη σχέση του με την ηθοποιό
Για τη γνωριμία και την αρχή της σχέσης του με την Τζένιφερ Άνιστον μίλησε ο Τζιμ Κέρτις, εξηγώντας πώς ήρθαν πιο κοντά.
Ο υπνοθεραπευτής μίλησε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στην εκπομπή Today για την ηθοποιό, αποκαλύπτοντας ότι πρώτη τους επαφή έγινε μέσω κοινών φίλων και ότι η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά.
Ο Κέρτις εμφανίστηκε στην εκπομπή για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο, «The Book of Possibility», ωστόσο ο παρουσιαστής τον ρώτησε και για τη σχέση του με την Άνιστον. Αναφερόμενος στη γνωριμία τους, ο Τζιμ Κέρτις είπε: «Μας σύστησαν απλώς φίλοι. Αυτό ήταν. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε απλώς να μιλάμε», προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις τους δεν οδήγησαν άμεσα σε σχέση: «Πήρε πολύ χρόνο, μιλούσαμε για πολύ καιρό και μετά ήρθαμε πιο κοντά».
Όσο για τη διάρκεια του δεσμού τους, ο υπνοθεραπευτής απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λέγοντας ωστόσο: «Είμαστε μαζί πολύ καιρό, μήνες τώρα, σχεδόν κοντά έναν χρόνο». Όταν ο παρουσιαστής σχολίασε ότι δεν θα τον φέρει άλλο σε δύσκολη θέση, επειδή κοκκίνιζε, ο Κέρτις απάντησε: «Εντάξει, ναι, πράγματι».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι έκανε δημόσια τη σχέση του μέσω Instagram τον Νοέμβριο, όταν η Άνιστον ανάρτησε φωτογραφία για τα γενέθλια του Κέρτις, στην οποία φαίνεται να αγκαλιάζει τον σύντοφό της, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου, πολύτιμε μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Πριν από αυτή τη δημόσια επιβεβαίωση, είχαν κυκλοφορήσει φήμες για ειδύλλιο από τον Ιούλιο του 2025, όταν οι δύο τους εντοπίστηκαν μαζί στη Μαγιόρκα, με τον Τζέισον Μπέιτμαν, τη σύζυγό του Αμάντα Άνκα και την Έιμι Σούμερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο υπνοθεραπευτής μίλησε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στην εκπομπή Today για την ηθοποιό, αποκαλύπτοντας ότι πρώτη τους επαφή έγινε μέσω κοινών φίλων και ότι η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά.
Ο Κέρτις εμφανίστηκε στην εκπομπή για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο, «The Book of Possibility», ωστόσο ο παρουσιαστής τον ρώτησε και για τη σχέση του με την Άνιστον. Αναφερόμενος στη γνωριμία τους, ο Τζιμ Κέρτις είπε: «Μας σύστησαν απλώς φίλοι. Αυτό ήταν. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε απλώς να μιλάμε», προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις τους δεν οδήγησαν άμεσα σε σχέση: «Πήρε πολύ χρόνο, μιλούσαμε για πολύ καιρό και μετά ήρθαμε πιο κοντά».
Όσο για τη διάρκεια του δεσμού τους, ο υπνοθεραπευτής απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λέγοντας ωστόσο: «Είμαστε μαζί πολύ καιρό, μήνες τώρα, σχεδόν κοντά έναν χρόνο». Όταν ο παρουσιαστής σχολίασε ότι δεν θα τον φέρει άλλο σε δύσκολη θέση, επειδή κοκκίνιζε, ο Κέρτις απάντησε: «Εντάξει, ναι, πράγματι».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ζευγάρι έκανε δημόσια τη σχέση του μέσω Instagram τον Νοέμβριο, όταν η Άνιστον ανάρτησε φωτογραφία για τα γενέθλια του Κέρτις, στην οποία φαίνεται να αγκαλιάζει τον σύντοφό της, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου, πολύτιμε μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Πριν από αυτή τη δημόσια επιβεβαίωση, είχαν κυκλοφορήσει φήμες για ειδύλλιο από τον Ιούλιο του 2025, όταν οι δύο τους εντοπίστηκαν μαζί στη Μαγιόρκα, με τον Τζέισον Μπέιτμαν, τη σύζυγό του Αμάντα Άνκα και την Έιμι Σούμερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα