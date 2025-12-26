Τζένιφερ Άνιστον: Τα πρώτα Χριστούγεννα με τον Τζιμ Κέρτις, η φωτογραφία που δημοσίευσε

Μία τρυφερή φωτογραφία του συντρόφου της, Τζιμ Κέρτις, αγκαλιά με ένα μωρό δημοσίευσε η Τζένιφερ Άνιστον, μαζί με στιγμιότυπα από την ημέρα των Χριστουγέννων, την οποία πέρασαν για πρώτη φορά μαζί.



Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της στο Χόλιγουντ, στις οποίες περιλαμβάνεται και εκείνη όπου ο σύντροφός της κρατά στα χέρια του το μωρό των φίλων τους και του χαμογελά, όπως και εκείνες με τα σκυλιά της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μάλιστα, η ίδια φαίνεται να κοιμάται στον καναπέ του σαλονιού της, με μάσκα ύπνου.



«Σας στέλνω όλη μου την αγάπη, καλές γιορτές!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.



Δείτε την ανάρτηση

