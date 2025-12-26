Τζένιφερ Άνιστον: Τα πρώτα Χριστούγεννα με τον Τζιμ Κέρτις, η φωτογραφία που δημοσίευσε
Η ηθοποιός απαθανάτισε τον σύντροφό της αγκαλιά με ένα μωρό
Μία τρυφερή φωτογραφία του συντρόφου της, Τζιμ Κέρτις, αγκαλιά με ένα μωρό δημοσίευσε η Τζένιφερ Άνιστον, μαζί με στιγμιότυπα από την ημέρα των Χριστουγέννων, την οποία πέρασαν για πρώτη φορά μαζί.
Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της στο Χόλιγουντ, στις οποίες περιλαμβάνεται και εκείνη όπου ο σύντροφός της κρατά στα χέρια του το μωρό των φίλων τους και του χαμογελά, όπως και εκείνες με τα σκυλιά της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μάλιστα, η ίδια φαίνεται να κοιμάται στον καναπέ του σαλονιού της, με μάσκα ύπνου.
«Σας στέλνω όλη μου την αγάπη, καλές γιορτές!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η 56χρονη επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημόσια τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις στις αρχές Νοεμβρίου, ανεβάζοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους, στην οποία έγραφε: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Πολύτιμος». Οι δυο τους, ωστόσο, ήρθαν κοντά τον περασμένο Ιούλιο, όπου είχαν εντοπιστεί σε γιοτ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μαζί με φίλους τους. «Κάνουν τα πάντα μαζί, είναι πάντα μαζί, και αν χρειαστεί να λείψουν ο ένας από τον άλλον, είναι συνεχώς στο τηλέφωνο. Είναι τόσο παθιασμένοι, είναι τρέλα», είχε πει πηγή στη Daily Mail τον Αύγουστο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
