Τζένιφερ Άνιστον: Ο Τζιμ Κέρτις κάνει την καθημερινότητά της καλύτερη, ανέφερε πηγή
GALA
Τζένιφερ Άνιστον Τζιμ Κέρτις

Τζένιφερ Άνιστον: Ο Τζιμ Κέρτις κάνει την καθημερινότητά της καλύτερη, ανέφερε πηγή

Είναι πολύ χαρούμενη και νιώθει άνετα, τόνισε άτομο από το περιβάλλον της 56χρονης ηθοποιού

Τζένιφερ Άνιστον: Ο Τζιμ Κέρτις κάνει την καθημερινότητά της καλύτερη, ανέφερε πηγή
Η Τζένιφερ Άνιστον υποδέχτηκε τη νέα χρονιά έχοντας στο πλευρό της τον Τζιμ Κέρτις. Έξι μήνες αφότου άρχισε η σχέση της 56χρονης σταρ με τον 50χρονο υπνοθεραπευτή, πηγή αναφέρει στο PEOPLE ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή και ότι εκείνος κάνει κάθε μέρα της καλύτερη.

«Είχε ένα εξαιρετικό κλείσιμο της χρονιάς και νιώθει πραγματικά καλά με το πού βρίσκονται τα πράγματα με τον Τζιμ», είπε η πηγή για την Άνιστον στο περιοδικό.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η σχέση τους είναι ξεχωριστή. «Είναι ενθουσιασμένη με τη νέα χρονιά και όσα έρχονται, ειδικά τώρα που έχει τον Τζιμ στο πλευρό της. Η Τζεν ήταν πάντα καλά και μόνη της και άνετη ως single, αλλά η σχέση της με τον Τζιμ είναι απλώς διαφορετική. Είναι πολύ χαρούμενη και νιώθει άνετα», προσθέτει η πηγή. «Είναι τόσο γλυκός και υποστηρικτικός απέναντί της. Κάνει την καθημερινότητά της καλύτερη», κατέληξε.

Η Άνιστον και ο Κέρτις πυροδότησαν φήμες για ειδύλλιο τον περασμένο Ιούλιο, όταν φωτογραφίες τους έδειχναν ιδιαίτερα κοντά πάνω σε γιοτ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μαζί με τον Τζέισον Μπέιτμαν, τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα, και την Έιμι Σούμερ. Λίγο αργότερα, πηγές επιβεβαίωσαν τη σχέση στο PEOPLE, με έναν άνθρωπο από το περιβάλλον τους να δηλώνει: «Βγαίνουν χαλαρά και περνούν καλά». Άλλη πηγή ανέφερε ότι το ζευγάρι «έβγαινε εδώ και μερικούς μήνες» εκείνη την περίοδο.

«Τους σύστησε ένας φίλος και ξεκίνησαν ως φίλοι», αποκάλυψε η πηγή, χαρακτηρίζοντας την ηθοποιό «προσγειωμένη, ολοκληρωμένη και πολύ ευτυχισμένη» με τον νέο της σύντροφο. «Η Τζεν είχε διαβάσει το βιβλίο του και γνώριζε τη δουλειά του. Ασχολείται πολύ με την αυτοβελτίωση και το wellness. Βγαίνουν, αλλά παραμένει χαλαρό».

Η Τζένιφερ Άνιστον επισημοποίησε τη σχέση τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους στο Instagram τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ μερικές εβδομάδες αργότερα ακολούθησε η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης