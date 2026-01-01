Τζένιφερ Άνιστον: Φέτος συνέβησαν υπέροχα πράγματα, γράφει ο Τζιμ Κέρτις
Τζένιφερ Άνιστον: Φέτος συνέβησαν υπέροχα πράγματα, γράφει ο Τζιμ Κέρτις
Ο σύντροφος της ηθοποιού τη συμπεριέλαβε στον απολογισμό του για το 2025
Στον απολογισμό του για το 2025, ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζιμ Κέρτις δήλωσε ότι φέτος έζησε υπέροχες στιγμές, σε μία ανάρτηση στα social media, στην οποία συμπεριέλαβε και την ηθοποιό.
Ο υπνοθεραπευτής πρόσθεσε κοινή εικόνα του με την Άνιστον σε καρουζέλ φωτογραφιών που ανάρτησε στο Instagram την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Κέρτις εμφανίζεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο μαζί με την ηθοποιό, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Συνέβησαν κάποια υπέροχα πράγματα αυτή τη χρονιά, αλλά πάντα οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά», προσθέτοντας με χιουμοριστική διάθεση: «Ανυπομονώ να δω τι μας επιφυλάσσει το 2026, έχω μερικές εκπλήξεις στα σκαριά».
Δείτε την ανάρτησή του
Λίγο νωρίτερα, η Τζένιφερ Άνιστον δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με στιγμές που έζησε το 2025, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο σύντροφός της. «Γεια σου 2025», έγραψε στη λεζάντα, με το υλικό να δείχνει, μεταξύ άλλων, τον Κέρτις να αγκαλιάζει ένα από τα σκυλιά της.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε πρόσφατα στο περιοδικό People, η σχέση τους αναπτύχθηκε σταδιακά, καθώς οι δύο τους πέρασαν «μήνες» μιλώντας και γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον πριν προχωρήσουν σε κάτι πιο σοβαρό. Όπως ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, η Άνιστον ήταν αρχικά «επιφυλακτική», ωστόσο πλέον είναι «ενθουσιασμένη» που πήρε το ρίσκο. «Η Τζεν εκτιμούσε πολύ τη φιλία τους στην αρχή της χρονιάς. Όταν η σχέση εξελίχθηκε σε κάτι πιο ρομαντικό, ήταν προσεκτική. Τώρα, όμως, είναι χαρούμενη που το τόλμησε», σημείωσε.
Η σχέση έγινε επίσημα γνωστή στο Instagram τον Νοέμβριο, με αφορμή τα 50ά γενέθλια του Κέρτις, λίγους μήνες αφότου σύμφωνα με το ίδιο περιοδικό, τον Ιούλιο ότι οι δύο τους έγινε γνωστό ότι είναι ζευγάρι. Λίγο αργότερα, πραγματοποίησαν και την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στο event Women in Hollywood του περιοδικού ELLE, στις 17 Νοεμβρίου.
Σε συνέντευξή της στο ίδιο περιοδικό, η Τζένιφερ Άνιστον είχε χαρακτηρίσει τον σύντροφό της «ξεχωριστό», λέγοντας ότι «η υπνοθεραπεία είναι μόνο ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει» και προσθέτοντας πως «βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους». Όπως ανέφερε, τον θεωρεί «πολύ ιδιαίτερο και πολύ ευγενικό».
