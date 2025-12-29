Ο Γιώργος Τζαβέλλας ντύθηκε Άγιος Βασίλης για χατίρι της κόρης του, η ανάρτηση της Βίκυς Κάβουρα

Μας έφερε πολλά δώρα, αλλά δεν πρόλαβε να δοκιμάσει το κέικ που είχα ετοιμάσει με τα χεράκια μου, έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της