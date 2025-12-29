Ο Γιώργος Τζαβέλλας ντύθηκε Άγιος Βασίλης για χατίρι της κόρης του, η ανάρτηση της Βίκυς Κάβουρα
Ο Γιώργος Τζαβέλλας ντύθηκε Άγιος Βασίλης για χατίρι της κόρης του, η ανάρτηση της Βίκυς Κάβουρα
Μας έφερε πολλά δώρα, αλλά δεν πρόλαβε να δοκιμάσει το κέικ που είχα ετοιμάσει με τα χεράκια μου, έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της
Ντυμένος Άγιος Βασίλης μπήκε στο σπίτι του ο Γιώργος Τζαβέλλας για να κάνει έκπληξη στην κόρη που έχει αποκτήσει με τη Βίκυ Κάβουρα και η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντηση αυτή.
Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου η Βίκυ Κάβουρα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στόρι με στιγμιότυπα από την εμφάνιση του συντρόφου της ως Άγιος Βασίλης για να αφήσει τα δώρα που πήραν στο παιδί τους, έχοντας δίπλα τους κάποιους από τους συγγενείς τους.
Στην ανάρτησή της έγραψε με χιούμορ: «Απόψε ήρθε και ο Άγιος Βασίλης και μας έφερε πολλά δώρα. Αλλά δεν πρόλαβε να δοκιμάσει το κέικ που είχα ετοιμάσει με τα χεράκια μου... Πού να το στέιλω;».
Δείτε την ανάρτηση
Η Βίκυ Κάβουρα είναι ζευγάρι με τον ποδοσφαιριστή από το 2022. Δύο χρόνια αργότερα, στις 30 Μαΐου 2024 ήρθε στη ζωή η κόρη τους.
