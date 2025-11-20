Βίκυ Κάβουρα για τη μητρότητα: Είμαι στη φάση της απελευθέρωσης, μου είχε λείψει ο εαυτός μου
Βίκυ Κάβουρα για τη μητρότητα: Είμαι στη φάση της απελευθέρωσης, μου είχε λείψει ο εαυτός μου
Ο άνδρας μου με παρακινούσε να επιστρέψω στην κανονικότητα μου, γιατί με αγαπάει, πρόσθεσε για τον Γιώργο Τζαβέλλα
Για τη νέα, ισορροπημένη φάση της ζωής της με τον Γιώργο Τζαβέλλα μίλησε η Βίκυ Κάβουρα. Όπως είπε, πλέον η καθημερινότητα με τη 16 μηνών κόρη της της επιτρέπει πλέον να επανασυνδεθεί με τον εαυτό της και να επιστρέψει σταδιακά στην επαγγελματική της ρουτίνα.
Καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day, η ηθοποιός σημείωσε πως διανύει ένα στάδιο «απελευθέρωσης», αφού όπως είπε, το παιδί της έχει αρχίσει να αλληλεπιδρά περισσότερο και να δείχνει ότι χρειάζεται άλλα ερεθίσματα. «Είμαι στη φάση της απελευθέρωσης. Δόξα τω Θεώ, το κοριτσάκι μου μου δίνει το δικαίωμα να επιστρέψω στην κανονικότητά μου και στη ζωή μου. Γύρω στον 7ο ή 8ο μήνα, όταν άρχισε να νιώθω πως θα αρχίσει να μιλάει, ήθελα να είμαι εκεί. Γι' αυτό αποφάσισα να μείνω λίγο παραπάνω μαζί της», ανέφερε.
Η ίδια παρατήρησε πως το παιδί της, φτάνοντας τους 16 μήνες, άρχισε να «βαριέται τη μαμά» και την επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα στο σπίτι. «Ένιωθα ότι ήθελε κάτι άλλο. Υπάρχει μια ροή που με πήγε από μόνη της. Έτσι, μου δίνει και μένα περισσότερο χρόνο με τον εαυτό μου και ο εαυτός μου μου είχε λείψει, πολύ», σημείωσε.
Όπως αποκάλυψε, ο σύζυγός της την ενθάρρυνε να επιστρέψει στην κανονικότητα, ωστόσο οι πρακτικές δυσκολίες δεν το επέτρεπαν μέχρι να ξεκινήσει το παιδί παιδικό σταθμό. «Ο άνδρας μου με παρακινούσε να επιστρέψω στην κανονικότητα μου, γιατί με αγαπάει, αλλά πρακτικά δεν γινόταν αν δεν πάει η μικρή σχολείο. Ο Γιώργος φοβόταν περισσότερο το σχολείο λόγω των ιώσεων, αλλά τώρα συμφωνεί ότι ήταν η σωστή στιγμή να πάει», πρόσθεσε.
