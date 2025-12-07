Βίκυ Κάβουρα: Όλα είναι πολύ δύσκολα μετά τη γέννα, θα το έκανα όμως ξανά
Άλλαξε η ζωή μου μετά τη μητρότητα, σιγά σιγά επιστρέφω στην κανονικότητα, ανέφερε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Το πρώτο διάστημα μετά τη γέννηση της κόρης της περιέγραψε η Βίκυ Κάβουρα, εξηγώντας ότι δυσκολεύτηκε αρκετά, χωρίς ωστόσο να μετανιώνει για την επιλογή της να γίνει μητέρα.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή  «Ραντεβού το ΣΚ», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, για την κόρη της και τα φετινά Χριστούγεννα, τα οποία όπως δήλωσε θα είναι διαφορετικά και πολύ πιο ευχάριστα για την οικογένειά της.

Αναφερόμενη στις γιορτές αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Βίκυ Κάβουρα ανέφερε: «Εννοείται ότι είναι διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα. Τα αγαπώ πάρα πολύ τα Χριστούγεννα έτσι κι αλλιώς. Φέτος όμως που τα αγαπάει πολύ κι η μικρή και έχει τρελαθεί με τον Άγιο Βασίλη, και με το δέντρο και με τις μπάλες και τα φωτάκια γι’ αυτήν, είναι πολύ διαφορετικά. Άλλαξε η ζωή μου μετά τη μητρότητα, όπως σε όλες τις γυναίκες, αλλά τώρα σιγά σιγά επιστρέφω στην κανονικότητα και μου έχει λείψει αυτό. Όλα είναι πολύ δύσκολα μετά τη γέννα. Αλλά πάει, τελείωσε και θα το ξανάκανα, ξανά και ξανά και ξανά».

Όσο για τις νέες ισορροπίες που δημιουργήθηκαν στη σχέση της με τον σύντροφό της, Γιώργο Τζαβέλλα, δήλωσε: «Τώρα τελευταία έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι ισορροπίες με τον σύντροφό μου, γιατί νομίζω ότι έχει δέσει περισσότερο με την κόρη του κι εγώ είμαι λίγο… στην απ’ έξω, αλλά μην το συζητήσουμε αυτό, πάμε παρακάτω. Δεν ζηλεύω. Μιλάω πολύ σωστά. Νομίζω ότι θα μπορούσα να πληγωθώ μόνο από τον άντρα μου, γιατί παλιά δεν δενόμουν τόσο πολύ για να αφήσω κάποιον να πληγωθώ. Θεωρώ όμως ότι πιο εύκολα πληγώνονται οι γυναίκες, γιατί δεν είναι το ευαίσθητο φύλο, απλά οι άντρες είναι πιο επιπόλαιοι».

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας
