Βίκυ Κάβουρα: Όλα είναι πολύ δύσκολα μετά τη γέννα, θα το έκανα όμως ξανά

Όσο για τις νέες ισορροπίες που δημιουργήθηκαν στη σχέση της με τον σύντροφό της, Γιώργο Τζαβέλλα , δήλωσε: « Τώρα τελευταία έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι ισορροπίες με τον σύντροφό μου, γιατί νομίζω ότι έχει δέσει περισσότερο με την κόρη του κι εγώ είμαι λίγο… στην απ’ έξω, αλλά μην το συζητήσουμε αυτό, πάμε παρακάτω. Δεν ζηλεύω. Μιλάω πολύ σωστά. Νομίζω ότι θα μπορούσα να πληγωθώ μόνο από τον άντρα μου, γιατί παλιά δεν δενόμουν τόσο πολύ για να αφήσω κάποιον να πληγωθώ. Θεωρώ όμως ότι πιο εύκολα πληγώνονται οι γυναίκες, γιατί δεν είναι το ευαίσθητο φύλο, απλά οι άντρες είναι πιο επιπόλαιοι ».



