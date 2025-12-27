Χριστίνα Αλούπη: Ήταν δύσκολη η στιγμή όταν σταμάτησα να εργάζομαι για να είμαι δίπλα στα παιδιά μου, αλλά δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό
Ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση, αλλά δεν είναι εύκολο να γυρίσεις την πλάτη σου σε ό,τι έχεις κάνει επαγγελματικά, σχολίασε
Στη δύσκολη αλλά συνειδητή απόφαση να απομακρυνθεί από την επαγγελματική της πορεία προκειμένου να αφιερωθεί στα παιδιά της, αναφέρθηκε η Χριστίνα Αλούπη τονίζοντας ότι, παρά το προσωπικό κόστος, δεν μετάνιωσε ούτε στιγμή για την επιλογή της.
Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, αναφερόμενη σε μια από τις πιο καθοριστικές αποφάσεις της ζωής της, αυτήν της προσωρινής απομάκρυνσης από την επαγγελματική της πορεία για να αφιερωθεί στην οικογένειά της. Η Χριστίνα Αλούπη εξήγησε ότι, παρότι η επιλογή της ήταν απολύτως συνειδητή και προσωπική, συνοδεύτηκε από μία συναισθηματική δυσκολία, καθώς έπρεπε να αφήσει πίσω της όσα είχε χτίσει μέχρι τότε επαγγελματικά. Όπως τόνισε, η απόφαση που πήρε, είχε και ένα εσωτερικό κόστος, καθώς ένιωσε πως σε έχανε τον εαυτό της, χωρίς όμως να αμφισβητεί ούτε στιγμή την επιλογή της.
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η δύσκολη στιγμή ήταν όταν πήρα την απόφαση να σταματήσω να εργάζομαι για να είμαι δίπλα στα παιδιά. Ναι μεν ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση, το ήθελα, δεν με πίεσε κανείς γι’ αυτό, αλλά δεν είναι εύκολο να γυρίσεις την πλάτη σου σε ό,τι έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή επαγγελματικά. Εκεί χάνεις και λίγο τον εαυτό σου. Δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό όμως που αφοσιώθηκα στα παιδιά».
Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Κέφαλος έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Πριν από περίπου έναν χρόνο, η Χριστίνα Αλούπη διέψευσε δημοσιεύματα που έγραφαν ότι έχει χωρίσει. Πιο συγκεκριμένα, μίλησε στο «Happy Day» στις 7 Ιανουαρίου και εξήγησε ότι είχε κάποια προβλήματα επικοινωνίας με τον σύζυγό της λόγω της έλλειψης χρόνου, η οποία οδήγησε στη δημιουργία έντασης μεταξύ τους. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχουν χωρίσει και αποκάλυψε ότι επισκέφθηκαν σύμβουλο γάμου για να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο.
