Χριστίνα Αλούπη για τον γάμο της: Περάσαμε κρίση, συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε φτάσει σε ένα τέλμα
Παραμελούσαμε ο ένας τον άλλο χωρίς να το καταλαβαίνουμε, πρόσθεσε
Για τη ζωή της στην Ελλάδα, τη δυσκολία της απόστασης από τον σύζυγό της, Κώστα Κέφαλο και την κρίση που πέρασε ο γάμος τους μίλησε η Χριστίνα Αλούπη. Η παρουσιάστρια μίλησε για το δύσκολο ήταν το πρώτο διάστημα της επιστροφής της στην Ελλάδα μαζί με τα δύο παιδιά της, όταν ο άντρας της παρέμεινε στις ΗΠΑ για επαγγελματικούς λόγους.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», εξήγησε ότι τα παιδιά της τα πρώτα χρόνια δεν καταλάβαιναν τον λόγο που είχαν βρεθεί στην Ελλάδα. «Την πρώτη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη η προσαρμογή μας στην Ελλάδα. Είχα ταχθεί ολοκληρωτικά στα παιδιά μου και είχα βάλει τον εαυτό μου τελείως πίσω, γιατί με χρειάζονταν. Εκείνο που μου έσκιζε την καρδιά ήταν ότι δεν καταλάβαιναν τον λόγο αυτής της αλλαγής στη ζωή μας, ήταν και πολύ μικρά τότε», σημείωσε.
Αναφερόμενη στη σχέση εξ' αποστάσεως με τον σύζυγό της, Κώστα, η Χριστίνα Αλούπη παραδέχτηκε πως υπάρχουν στιγμές μοναξιάς: «Ο σύζυγός μου έρχεται στην Ελλάδα κάθε ενάμιση μήνα περίπου. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να είσαι εκεί για τα παιδιά σου, και καμιά φορά νιώθεις τη μοναξιά. Μπορεί εκείνη την ώρα να κοιμάται ο Κώστας στην Αμερική, οπότε να μην μπορώ καν να τον πάρω τηλέφωνο να συζητήσουμε κάτι».
Η παρουσιάστρια αποκάλυψε επίσης ότι το ζευγάρι πέρασε κρίση στον γάμο του μετά τη γέννηση του γιου τους, Αλέξανδρου. «Περάσαμε κι εμείς την κρίση μας όταν γεννήθηκε ο Αλέξανδρος. Μετά από κάποιες συζητήσεις και επισκέψεις σε έναν σύμβουλο γάμου, συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε φτάσει σε ένα τέλμα και παραμελούσαμε ο ένας τον άλλο χωρίς να το καταλαβαίνουμε», παραδέχτηκε κλείνοντας η Χριστίνα Αλούπη.
