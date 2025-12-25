Η Σελίν Ντιόν «μεταμορφώθηκε» σε Γκριντς και τραγούδησε το All by Myself
Η Σελίν Ντιόν «μεταμορφώθηκε» σε Γκριντς και τραγούδησε το All by Myself

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε στα social media

Η Σελίν Ντιόν «μεταμορφώθηκε» σε Γκριντς και τραγούδησε το All by Myself
Στον «Γκριντς» μεταμορφώθηκε η Σελίν Ντιόν για τις εορτές των Χριστουγέννων και δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από τη μεταμφίεση που έκανε.

Στο σχετικό κλιπ η διάσημη τραγουδίστρια κάθεται δίπλα σε ένα τζάκι με έναν σκύλο στην αγκαλιά της, ενώ τραγουδά το ρεφρέν από τη μεγάλη της επιτυχία «All by Myself».

«Τι θράσος αυτοί οι Whos. Να με καλούν τελευταία στιγμή. Ακόμα κι αν ήθελα να πάω, το πρόγραμμά μου δεν θα το επέτρεπε», ακούγεται να λέει. «Τέσσερις, γυμνάζω τη φωνή μου. 4:30, ξυπνάω τα παιδιά μου. 5, λύνω το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας, δεν το λέω σε κανέναν.6:30, δείπνο με τον εαυτό μου δεν μπορώ να το ακυρώσω πάλι! 7, παλεύω με τις δημιουργικές μου ιδέες. Είμαι κλεισμένη!».

Κλείνοντας το χιουμοριστικό βίντεο, προσθέτει: «Βέβαια, αν μεταφέρω τις δημιουργικές μου ιδέες στις 9:00, θα έχω ακόμα χρόνο να μείνω στο κρεβάτι και να χαζεύω ατελείωτα TikTok βίντεο. Ή μπορώ απλώς να ευχηθώ σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά».

Δείτε το βίντεο

