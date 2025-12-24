Η Γκουίνεθ Πάλτροου δημοσίευσε βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας Marty Supreme
Η Γκουίνεθ Πάλτροου δημοσίευσε βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας Marty Supreme
Το φιλμ ξετυλίγει τη ζωή του πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ της δεκαετίας του 1950, Μάρτι Ράισμαν
Ένα βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας Marty Supreme δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Γκουίνεθ Πάλτρου, δίνοντας μια γεύση στους θαυμαστές της από όσα έγιναν backstage.
Στα σχετικά πλάνα η βραβευμένη με 'Οσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται με τον συμπρωταγωνιστή της, τον Τιμοτέ Σαλαμέ, άλλοτε να περπατούν νύχτα στον δρόμο και άλλοτε να βρίσκονται μέσα σε μια αίθουσα εκδηλώσεων, ντυμένοι όπως επιτάσσουν οι ρόλοι που υποδύονται.
Δείτε το backstage βίντεο
Το Marty Supreme ακολουθεί τον πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ της δεκαετίας του 1950, Μάρτι Ράισμαν, τον οποίο υποδύεται ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Γκουίνεθ Πάλτροου ως μια διάσημη σταρ του κινηματογράφου με την οποία ο Μάρτι ξεκινάει μια σχέση κατά τη διάρκεια περιοδείας.
Σε συνέντευξή της η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε περιγράψει πώς αντέδρασαν τα παιδιά της στις σκηνές στις οποίες ανταλλάσσει φιλιά με τον κατά 23 χρόνια νεότερο συμπρωταγωνιστή της. Όπως είχε πει, η 21χρονη κόρη της και ο 19χρονος γιος της, είχαν διαφορετικές αντιδράσεις βλέποντας τη μητέρα τους στις συγκεκριμένες εικόνες.
«Η κόρη μου είναι τόσο cool και τόσο punk rock, που μου είπε: "Μαμά, αυτό είναι φοβερό" Και ο γιος μου ήταν σαν: "Ω Θεέ μου, δεν θέλω να το δω,". Ήταν κάπως σοκαρισμένος, αλλά νομίζω ότι τώρα που είναι μεγαλύτεροι, στην πραγματικότητα είναι ενθουσιασμένοι που θα δουν αυτήν την ταινία, γιατί έχουν μεγαλώσει και μπορούν να κάνουν αυτήν την απόσταση», είχε αναφέρει στο «The Hollywood Reporter».
Στα σχετικά πλάνα η βραβευμένη με 'Οσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται με τον συμπρωταγωνιστή της, τον Τιμοτέ Σαλαμέ, άλλοτε να περπατούν νύχτα στον δρόμο και άλλοτε να βρίσκονται μέσα σε μια αίθουσα εκδηλώσεων, ντυμένοι όπως επιτάσσουν οι ρόλοι που υποδύονται.
Δείτε το backstage βίντεο
Το Marty Supreme ακολουθεί τον πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ της δεκαετίας του 1950, Μάρτι Ράισμαν, τον οποίο υποδύεται ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Γκουίνεθ Πάλτροου ως μια διάσημη σταρ του κινηματογράφου με την οποία ο Μάρτι ξεκινάει μια σχέση κατά τη διάρκεια περιοδείας.
Σε συνέντευξή της η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε περιγράψει πώς αντέδρασαν τα παιδιά της στις σκηνές στις οποίες ανταλλάσσει φιλιά με τον κατά 23 χρόνια νεότερο συμπρωταγωνιστή της. Όπως είχε πει, η 21χρονη κόρη της και ο 19χρονος γιος της, είχαν διαφορετικές αντιδράσεις βλέποντας τη μητέρα τους στις συγκεκριμένες εικόνες.
«Η κόρη μου είναι τόσο cool και τόσο punk rock, που μου είπε: "Μαμά, αυτό είναι φοβερό" Και ο γιος μου ήταν σαν: "Ω Θεέ μου, δεν θέλω να το δω,". Ήταν κάπως σοκαρισμένος, αλλά νομίζω ότι τώρα που είναι μεγαλύτεροι, στην πραγματικότητα είναι ενθουσιασμένοι που θα δουν αυτήν την ταινία, γιατί έχουν μεγαλώσει και μπορούν να κάνουν αυτήν την απόσταση», είχε αναφέρει στο «The Hollywood Reporter».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα