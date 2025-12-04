Η Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε την αντίδραση των παιδιών της για τα φιλιά με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme»
Σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο Σέντραλ Παρκ, οι δύο ηθοποιοί φαίνεται να ανταλλάσσουν παθιασμένα φιλιά στο πλαίσιο των γυρισμάτων της ταινίας
Την αντίδραση των παιδιών της όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Marty Supreme», στις οποίες φαίνεται να φιλιέται με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, περιέγραψε η Γκουίνεθ Πάλτροου.
Η Πάλτροου παίζει το ρόλο της συντρόφου του Σαλαμέ στο νέο φιλμ, με τα παιδιά της να έχουν αντιφατικές αντιδράσεις, όταν είδαν τη μητέρα τους να φιλάει τον διάσημο ηθοποιό. Τον Οκτώβριο, κυκλοφόρησαν το διαδίκτυο στιγμιότυπα της Πάλτροου να φιλάει τον Σαλαμέ στα παρασκήνια της ταινίας. Στις φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, οι δύο ηθοποιοί φαίνεται να ανταλλάσσουν παθιασμένα φιλιά, φορώντας τα κοστούμια του ρόλου τους.
Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε στο «The Hollywood Reporter» και εξήγησε ότι τα παιδιά της, η 21χρονη κόρη της και ο 19χρονος γιος της, είχαν διαφορετικές αντιδράσεις βλέποντας τη μητέρα τους στις συγκεκριμένες εικόνες. Όπως είπε: «Η κόρη μου είναι τόσο cool και τόσο punk rock, που μου είπε: "Μαμά, αυτό είναι φοβερό" Και ο γιος μου ήταν σαν: "Ω Θεέ μου, δεν θέλω να το δω,". Ήταν κάπως σοκαρισμένος, αλλά νομίζω ότι τώρα που είναι μεγαλύτεροι, στην πραγματικότητα είναι ενθουσιασμένοι που θα δουν αυτήν την ταινία, γιατί έχουν μεγαλώσει και μπορούν να κάνουν αυτήν την απόσταση».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρη ότι θα σοκαριστούν όταν με δουν σε σκηνές φιλιών. Αλλά είναι αστείο, γιατί δεν με έχουν δει σε ταινίες. Γενικά, τους αρέσει να με έχουν στο σπίτι, ως μαμά, και δεν τους αρέσει να ασχολούνται με την πλευρά του ποια είμαι για τον κόσμο».
Δείτε το τρέιλερ του «Marty Supreme»
Το «Marty Supreme» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου του 2025. Σύμφωνα με τη σύνοψη του φιλμ το «Marty Supreme» διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1950 και «ακολουθεί τον Marty Mauser (Τιμοτέ Σαλαμέ), έναν νεαρό πωλητή παπουτσιών που ονειρεύεται να γίνει πρωταθλητής πινγκ-πονγκ. Αντιμετωπίζει αμφισβήτηση από το περιβάλλον του, ενώ παράλληλα αναπτύσσει μια σχέση με την Kay Stone (Γκουίνεθ Πάλτροου), που αλλάζει τα δεδομένα στη ζωή του. Η ταινία εξερευνά τις θυσίες, τις φιλοδοξίες και τις αντιφάσεις του να κυνηγάς τα όνειρά σου».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Gwyneth Paltrow Reveals How Her 2 Kids Reacted to Photos of Her Kissing Timothée Chalamet in 'Marty Supreme' https://t.co/KnprFBdXeU— People (@people) December 3, 2025
