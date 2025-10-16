Η Γκουίνεθ Πάλτροου παραδέχεται πως δεν γνώριζε ποιος ήταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ
Τιμοτέ Σαλαμέ Γκουίνεθ Πάλτροου

Όταν της είπαν ποιος θα είναι ο συμπρωταγωνιστής της στο «Marty Supreme», η ίδια δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο ηθοποιός

Πέννυ Λουπάκη
Αν και αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους ηθοποιούς της γενιάς του, η Γκουίνεθ Πάλτροου παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της στη βρετανική Vogue ότι δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ όταν ανακάλυψε ότι θα συμπρωταγωνιστούσαν μαζί στη νέα της ταινία, Marty Supreme. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι «όλοι την κοροϊδεύουν επειδή δεν τον ήξερε» και πως δεν είχε συνειδητοποιήσει ούτε ποια είναι η σύντροφός του, η Κάιλι Τζένερ.

«Ανέφερε ότι η σύντροφός του έχει παιδιά και εγώ του είπα "αυτό είναι τόσο ωραίο. Μου αρέσει πολύ να το ακούω αυτό από έναν νεαρό άντρα σαν εσένα"», δήλωσε η Γκουίνεθ Πάλτροου. Παράλληλα εξήγησε: «Καταλαβαίνω έναν 45χρονο που έχει τα δικά του παιδιά να βγαίνει με μια γυναίκα που έχει παιδιά, αλλά είναι μια ωραία επιλογή να βγαίνεις με μια νεαρή γυναίκα που έχει δύο παιδιά. Το σέβομαι. Νομίζω ότι είναι ένα είδος πανκ ροκ. Αλλά το θέμα μου είναι ότι δεν ήξερα ότι ήταν η Κάιλι Τζένερ».

Στην ταινία Marty Supreme, ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύεται έναν φανταστικό πρωταθλητή πινγκ πονγκ, ενώ η Γκουίνεθ Πάλτροου υποδύεται τη σύζυγο ενός αντίπαλου επαγγελματία, με την ιστορία να εξελίσσεται σε ρομαντική σχέση μεταξύ των δύο χαρακτήρων.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι δέχτηκε πολλά μηνύματα από φίλους της μόλις κυκλοφόρησαν φωτογραφίες παπαράτσι που τους έδειχναν να φιλιούνται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο. Η ηθοποιός ανέφερε ότι οι φίλοι της σχολίασαν έντονα τα στιγμιότυπα, ιδιαίτερα μέσα στις ομαδικές συνομιλίες που διατηρούν μεταξύ τους, καθώς οι εικόνες έκαναν αίσθηση λόγω της διαφοράς ηλικίας και της δημοσιότητας του Τιμοτέ Σαλαμέ. «Όλες οι ομαδικές συνομιλίες των μαμάδων είχαν πάρει φωτιά», είπε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

