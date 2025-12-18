Ρίτα Γουίλσον για Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Έκαναν τον κόσμο καλύτερο
Ρίτα Γουίλσον για Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Έκαναν τον κόσμο καλύτερο
Τα έκαναν όλα σωστά, αγάπησαν και αγαπήθηκαν, είπε η παραγωγός για το ζευγάρι που δολοφονήθηκε
Μέσα από ένα κείμενο αποχαιρέτησε η Ρίτα Γουίλσον τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ που βρέθηκαν δολοφονημένοι στην έπαυλή τους την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.
Η 69χρονη παραγωγός, που είχε συνδεθεί με τον σκηνοθέτη τόσο επαγγελματικά όσο και φιλικά, στάθηκε στη συνεργασία τους στον κινηματογράφο, αλλά κυρίως στις στιγμές που μοιράστηκαν εκτός κινηματογραφικών πλατό - τις συναντήσεις στη γειτονιά, τα δείπνα, τις βραδιές με θρύλους της κωμωδίας.
«Ναι, υπάρχουν οι δουλειές που κάναμε μαζί — οι ταινίες θα είναι εκεί για να τις βιώνουμε ξανά και ξανά. Αυτό που δεν μπορώ να ζήσουμε ξανά είναι να συναντάς τον Ρομπ και τη Μισέλ στη γειτονιά και να γελάτε με την ψυχή σας, ή να τρως μαζί τους, όπου η Μισέλ επιμένει να γίνεται μόνο μία συζήτηση», έγραψε στην αρχή του κειμένου της που δημοσίευσε το Variety.
Η Γουίλσον μοιράστηκε αναμνήσεις από τη φιλία της με το ζευγάρι, αναφέροντας: «Βραδιές όπως εκείνες που ο Ρομπ και η Μισέλ καλούσαν τον Σιντ Σίζαρ, τον Μελ Μπρουκς, τον Λάρι Γκέλμπαρτ και τον πατέρα του, τον Καρλ Ράινερ, για να δείξουν τα αγαπημένα τους αποσπάσματα από το ''Your Show of Shows'' και μετά να μιλήσουν για το πώς ήταν να δουλεύουν μαζί σε εκείνη την εκπομπή. Ή όταν έκαναν τα πάρτι ''Bad Showbiz Night'', όπου έπρεπε να φέρεις τη χειρότερη στιγμή σου στο σόουμπιζ και να τη μοιραστείς σε ένα δωμάτιο γεμάτο σημαντικές προσωπικότητες, που επίσης τολμούσαν να εκθέσουν τις δικές τους».
Υπογραμμίζοντας το ταλέντο της Μισέλ Ράινερ, η Γουίλσον τόνισε: «Η Μισέλ ήταν μια ταλαντούχα φωτογράφος, με οξυδερκές βλέμμα στη δουλειά της και στη ζωή της. Η μητέρα της επέζησε του Ολοκαυτώματος. Και όμως, η Μισέλ έβρισκε ομορφιά κάθε μέρα». Όσον αφορά στο αποτύπωμα που άφησε ο σκηνοθέτης, η Ρίτα Γουίλσον δήλωσε: «Ο Ρομπ έγραψε ιστορία με πολλούς τρόπους μέσα από το έργο του».
Πέρα από την επαγγελματική τους δράση, η Γουίλσον αναφέρθηκε στον ρόλο τους ως γονείς, αλλά και στην κοινωνική τους προσφορά. «Και οι δύο άφησαν το αποτύπωμά τους μέσα από την κοινωνική τους προσφορά και τις πράξεις τους. Έκαναν τον κόσμο καλύτερο. Αγαπούσαν τα παιδιά τους. Το καθένα. Τα έκαναν όλα σωστά. Αγάπησαν. Αγαπήθηκαν».
Κλείνοντας το αφιέρωμά της, επισήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτεί κάποιος το τέλος που είχαν. «Είναι δύσκολο να συμφιλιωθεί κανείς με το καλό που πρόσφεραν στον κόσμο με αυτό το τέλος. Δεν βγάζει νόημα», κατέληξε.
Rita Wilson on how Rob and Michele Reiner "made the world a better place":— Variety (@Variety) December 17, 2025
"It's hard to reconcile the goodness they offered to the world with this ending. It doesn't make sense. But how they lived makes all the sense in the world."https://t.co/RRAeYp8dm2 pic.twitter.com/WTj6QV8mIt
