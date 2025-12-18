H Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ: Πόσο θα μας λείψει αυτός ο άνθρωπος

Μεγκ Ράιαν



Για την υπόθεση, ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι στον 32χρονο γιο του ζευγαριού, Νικ Ράινερ, έχει απαγγελθεί κατηγορία για τη δολοφονία των γονιών του. Σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις και τα σχετικά ρεπορτάζ, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης, ενώ έχει προγραμματιστεί να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης στις 7 Ιανουαρίου.

Με μία κοινή φωτογραφία της με τονΗ πρωταγωνίστρια της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Ράιαν, «When Harry Met Sally» προχώρησε την Τετάρτη σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα στιγμιότυπο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει μαζί του.Στο μήνυμά της, ηανέφερε χαρακτηριστικά: «Πόσο θα μας λείψει αυτός ο άνθρωπος. Σας ευχαριστώ, Ρομπ και Μισέλ, για τον τρόπο που πιστεύετε στην αληθινή αγάπη, στα παραμύθια και στο γέλιο. Σας ευχαριστώ για την πίστη σας στο καλύτερο που έχουν οι άνθρωποι και για τη βαθιά αγάπη σας για τη χώρα μας».Η ίδια στάθηκε και στη διάσταση που, όπως είπε, θα ήθελε να έχει η δημόσια συζήτηση μετά την «τραγωδία». «Πρέπει να πιστέψω ότι η ιστορία τους δεν θα τελειώσει με αυτή την τραγωδία, ότι μπορεί να προκύψει κάτι καλό, να υπάρξει κάποια αφύπνιση», έγραψε, προσθέτοντας πως η δική της αίσθηση είναι ότι το ζευγάρι «θα ήθελε αυτό να είναι ελπιδοφόρο και ανθρώπινο», κάτι που θα οδηγούσε «σε μεγαλύτερη κατανόηση ο ένας του άλλου και σε κάποια ειρήνη».