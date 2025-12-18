H Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ: Πόσο θα μας λείψει αυτός ο άνθρωπος
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Ράιαν, «When Harry Met Sally» έστειλε ένα μήνυμα μετά τη διπλή δολοφονία
Με μία κοινή φωτογραφία της με τον Ρομπ Ράινερ αποχαιρέτησε η Μεγκ Ράιαν τον εκλιπόντα σκηνοθέτη που δολοφονήθηκε με τη σύζυγό του, Μισέλ.
Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ενώ ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες απέδωσε τους θανάτους σε «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο». Ο γιος τους, Νικ έχει συλληφθεί ως βασικός κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία.
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Ράιαν, «When Harry Met Sally» προχώρησε την Τετάρτη σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα στιγμιότυπο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει μαζί του.
Στο μήνυμά της, η Μεγκ Ράιαν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πόσο θα μας λείψει αυτός ο άνθρωπος. Σας ευχαριστώ, Ρομπ και Μισέλ, για τον τρόπο που πιστεύετε στην αληθινή αγάπη, στα παραμύθια και στο γέλιο. Σας ευχαριστώ για την πίστη σας στο καλύτερο που έχουν οι άνθρωποι και για τη βαθιά αγάπη σας για τη χώρα μας».
Η ίδια στάθηκε και στη διάσταση που, όπως είπε, θα ήθελε να έχει η δημόσια συζήτηση μετά την «τραγωδία». «Πρέπει να πιστέψω ότι η ιστορία τους δεν θα τελειώσει με αυτή την τραγωδία, ότι μπορεί να προκύψει κάτι καλό, να υπάρξει κάποια αφύπνιση», έγραψε, προσθέτοντας πως η δική της αίσθηση είναι ότι το ζευγάρι «θα ήθελε αυτό να είναι ελπιδοφόρο και ανθρώπινο», κάτι που θα οδηγούσε «σε μεγαλύτερη κατανόηση ο ένας του άλλου και σε κάποια ειρήνη».
Δείτε την ανάρτησή της
Για την υπόθεση, ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι στον 32χρονο γιο του ζευγαριού, Νικ Ράινερ, έχει απαγγελθεί κατηγορία για τη δολοφονία των γονιών του. Σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις και τα σχετικά ρεπορτάζ, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης, ενώ έχει προγραμματιστεί να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης στις 7 Ιανουαρίου.
