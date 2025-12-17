Ο Μπίλι Κρίσταλ αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ: Δεν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης με το δικό του εύρος, μαγνήτιζε το κοινό
Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» προχώρησε σε μια ανακοίνωση αποτίοντας φόρο τιμής στον σκηνοθέτη
Τον Ρομπ Ράινερ τίμησε ο Μπίλι Κρίσταλ, προχωρώντας σε μια κοινή ανακοίνωση μαζί με τη σύζυγό του, Τζάνις Κρίσταλ, καθώς και μεταξύ άλλων με τους Άλμπερτ Μπρουκς, Λάρι Ντέιβιντ, Μάρτιν Σορτ και Μπάρι Λέβινσον. Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους, ενώ στον γιο τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης.
Ο ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει σε μια από τις εμβληματικές ταινίες του σκηνοθέτη, «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και άλλοι φίλοι και συνεργάτες του Ράινερ αναφέρθηκαν στην πλούσια κληρονομιά του. «Το να πηγαίνεις σινεμά σε μια σκοτεινή αίθουσα γεμάτη αγνώστους που μοιράζονται μια κοινή εμπειρία, να γελάς, να κλαις, να ουρλιάζεις από φόβο ή να βλέπεις ένα έντονο δράμα να ξετυλίγεται, παραμένει μια αξέχαστη συγκίνηση», είναι τα λόγια με τα οποία ξεκινά η ανακοίνωση που δόθηκε στο Associated Press.
Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης με τις δυνατότητες του Ρομπ Ράινερ. «Πείτε μας μια ιστορία – αυτό απαιτεί το κοινό από εμάς. Απορροφώντας όσα είχε μάθει από τον πατέρα του, τον Καρλ, και τον μέντορά του, τον Νόρμαν Λιρ, ο Ρομπ Ράινερ δεν ήταν μόνο σπουδαίος κωμικός ηθοποιός, έγινε και μάστορας της αφήγησης. Δεν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης με το δικό του εύρος. Από την κωμωδία στο δράμα, από το “mockumentary” στο ντοκιμαντέρ, ήταν πάντα στην κορυφή. Μαγνήτιζε το κοινό. Τον εμπιστεύονταν. Έμπαιναν στη σειρά για να δουν τις ταινίες του».
Ο Κρίσταλ, ο Ντέιβιντ, ο Μπρουκς και οι υπόλοιποι συνεχίζουν αναφερόμενοι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο σκηνοθέτης: «Το κωμικό του άγγιγμα δεν συγκρινόταν, η αγάπη του να πετυχαίνει ακριβώς τη “μουσική” του διαλόγου και ο τρόπος που όξυνε την ένταση ενός δράματος ήταν απλώς κομψός. Τους ηθοποιούς τους αγαπούσε. Τους σεναριογράφους τους έκανε καλύτερους. Το μεγαλύτερό του χάρισμα ήταν η ελευθερία. Αν είχες μια ιδέα, άκουγε, σε έβαζε στη διαδικασία. Πάντα ένιωθαν ότι δούλευαν ως ομάδα. Το να βρίσκεσαι στα χέρια του ως κινηματογραφιστής ήταν προνόμιο, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος της κληρονομιάς του».
Ο φόρος τιμής σκιαγραφεί τον Ράινερ όχι μόνο ως δημιουργό, αλλά και ως άνθρωπο: «Ο Ρομπ ήταν επίσης ένας παθιασμένος, θαρραλέος πολίτης, που δεν νοιαζόταν μόνο για τη χώρα που αγαπούσε, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε για να την κάνει καλύτερη, και με την αγαπημένη του σύζυγο, τη Μισέλ, είχε την τέλεια σύντροφο. Δυνατή και αποφασιστική, η Μισέλ και ο Ρομπ Ράινερ αφιέρωσαν μεγάλο μέρος της ζωής τους στη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας… Ήταν μια ξεχωριστή δύναμη μαζί — δυναμικοί, ανιδιοτελείς. Ήμασταν φίλοι τους και θα μας λείψουν για πάντα».
Η ανακοίνωση κλείνει με την αγαπημένη κινηματογραφική φράση του Ράινερ: «Υπάρχει μια φράση από μία από τις αγαπημένες ταινίες του Ρομπ, το It’s a Wonderful Life: “Η ζωή κάθε ανθρώπου αγγίζει τόσες άλλες ζωές και όταν δεν είναι πια εδώ, αφήνει ένα τρομερό κενό, έτσι δεν είναι;” Δεν έχεις ιδέα».
Η φιλία του Ράινερ και του Κρίσταλ μετρούσε δεκαετίες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1975 στα γυρίσματα της κλασικής κωμικής σειράς «All In The Family», στην οποία υποδύθηκαν δύο κολλητούς φίλους. Η πιο γνωστή συνεργασία τους ήταν στη ρομαντική κωμωδία του 1989 «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» του Ρομπ Ράινερ, όπου ο Κρίσταλ πρωταγωνίστησε δίπλα στη Μεγκ Ράιαν.
Ο Μπίλι Κρίσταλ είχε απαθανατιστεί εμφανώς συγκινημένος να αποχωρεί από το σπίτι, όπου βρέθηκαν δολοφονημένοι ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ. Ο ηθοποιός εθεάθη το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και παραγωγό και καταβεβλημένος έξω από το σπίτι του ζευγαριού, λίγες ώρες μετά το διπλό φονικό.
Φωτογραφία: Shutterstock
Billy Crystal Breaks Silence on Rob Reiner's Death in a Shared Tribute from Albert Brooks, Larry David and More: 'We Will Miss Them Forever' https://t.co/jelEEFG0SD— People (@people) December 17, 2025
