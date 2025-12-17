Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι, δήλωσαν τα παιδιά τους
Ο Τζέικ και η Ρόμι Ράινερ εξέδωσαν ανακοίνωση μετά τη δολοφονία των γονιών τους
Ανακοίνωση εξέδωσαν δύο από τα παιδιά που απέκτησαν ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ μετά τη δολοφονία των γονιών τους. Ο Τζέικ και η Ρόμι Ράινερ ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη συμπαράσταση, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.
Κάνοντας λόγο για συντριπτική απώλεια, τόνισαν πως ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ δεν ήταν μόνο οι γονείς τους, αφού την ίδια στιγμή τους έδενε και μια φιλική σχέση. Όπως δήλωσαν, ήταν οι καλύτεροί τους φίλοι.
«Τα λόγια δεν μπορούν καν να αρχίσουν να περιγράφουν τον αδιανόητο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας», ανέφεραν σε δήλωσή τους που δημοσιεύτηκε στο PEOPLE. «Η φρικτή και συντριπτική απώλεια των γονιών μας, του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, είναι κάτι που κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να ζήσει. Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας· ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι», πρόσθεσαν.
Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξη του κόσμου, ανέφεραν: «Είμαστε ευγνώμονες για το κύμα συλλυπητηρίων, καλοσύνης και στήριξης που έχουμε λάβει, όχι μόνο από την οικογένεια και τους φίλους μας αλλά και από ανθρώπους από κάθε χώρο».
Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, παρακάλεσαν να μην παραβιαστεί η ιδιωτικότητά τους. «Τώρα ζητάμε σεβασμό και ιδιωτικότητα, η εικασία να μετριαστεί με συμπόνια και ανθρωπιά και οι γονείς μας να θυμούνται για τις απίστευτες ζωές που έζησαν και την αγάπη που έδωσαν», επισήμαναν.
Ο αδελφός τους, ο Νικ Ράινερ, έχει κατηγορηθεί για δύο ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης πρώτου βαθμού, καθώς κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τους γονείς του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.
Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο 32χρονος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο. Ο δικαστής διέταξε να παραμείνει κρατούμενος μέχρι την ακρόαση για την απαγγελία της κατηγορίας στις 7 Ιανουαρίου.
Rob and Michele Reiner's Children Jake and Romy Share Heartbreak: 'They Were Our Best Friends' https://t.co/lGkx73d7Xo— People (@people) December 17, 2025
