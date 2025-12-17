Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι, δήλωσαν τα παιδιά τους
GALA
Ρομπ Ράινερ Δολοφονία Παιδιά

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι, δήλωσαν τα παιδιά τους

Ο Τζέικ και η Ρόμι Ράινερ εξέδωσαν ανακοίνωση μετά τη δολοφονία των γονιών τους

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι, δήλωσαν τα παιδιά τους
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ανακοίνωση εξέδωσαν δύο από τα παιδιά που απέκτησαν ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ μετά τη δολοφονία των γονιών τους. Ο Τζέικ και η Ρόμι Ράινερ ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη συμπαράσταση, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.

Κάνοντας λόγο για συντριπτική απώλεια, τόνισαν πως ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ δεν ήταν μόνο οι γονείς τους, αφού την ίδια στιγμή τους έδενε και μια φιλική σχέση. Όπως δήλωσαν, ήταν οι καλύτεροί τους φίλοι.

«Τα λόγια δεν μπορούν καν να αρχίσουν να περιγράφουν τον αδιανόητο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας», ανέφεραν σε δήλωσή τους που δημοσιεύτηκε στο PEOPLE. «Η φρικτή και συντριπτική απώλεια των γονιών μας, του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, είναι κάτι που κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να ζήσει. Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας· ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι», πρόσθεσαν.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξη του κόσμου, ανέφεραν: «Είμαστε ευγνώμονες για το κύμα συλλυπητηρίων, καλοσύνης και στήριξης που έχουμε λάβει, όχι μόνο από την οικογένεια και τους φίλους μας αλλά και από ανθρώπους από κάθε χώρο».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, παρακάλεσαν να μην παραβιαστεί η ιδιωτικότητά τους. «Τώρα ζητάμε σεβασμό και ιδιωτικότητα, η εικασία να μετριαστεί με συμπόνια και ανθρωπιά και οι γονείς μας να θυμούνται για τις απίστευτες ζωές που έζησαν και την αγάπη που έδωσαν», επισήμαναν.

Ο αδελφός τους, ο Νικ Ράινερ, έχει κατηγορηθεί για δύο ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης πρώτου βαθμού, καθώς κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τους γονείς του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο 32χρονος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο. Ο δικαστής διέταξε να παραμείνει κρατούμενος μέχρι την ακρόαση για την απαγγελία της κατηγορίας στις 7 Ιανουαρίου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης