Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δήλωσε ότι δεν έχει δει ποτέ τον «Τιτανικό»

Δεν βλέπω τις ταινίες μου, τόνισε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο δήλωσε ότι δεν έχει δει ποτέ τον «Τιτανικό» του Τζέιμς Κάμερον, μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες, στις οποίες έχει συμμετάσχει.  Όπως είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν συνηθίζει να βλέπει τα φιλμ που έχουν τον ίδιο πρωταγωνιστή.

Ο σταρ του Χόλιγουντ κάθισε απέναντι από την Τζένιφερ Λόρενς στο νέο επεισόδιο της σειράς «Actors on Actors» του Variety και του CNN που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η επίσης βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ρώτησε τον Ντι Κάπριο: «Έχεις ξαναδεί τον “Τιτανικό”;», με εκείνον να απαντά αρνητικά. «Όχι. Δεν τον έχω δει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Τότε η Τζένιφερ Λόρενς τον παρότρυνε να δει το θρυλικό φιλμ του Τζέιμς Κάμερον. «Α, πρέπει. Στοίχημα ότι θα μπορούσες να τον δεις τώρα, είναι τόσο καλός», τόνισε. «Δεν βλέπω τις ταινίες μου. Εσύ;» συμπλήρωσε με τη σειρά του ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

«Όχι», απάντησε η Τζένιφερ Λορενς  και συνέχισε αστειευόμενη: «Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι σαν τον “Τιτανικό” — αν είχα, θα το έβλεπα. Μια φορά που ήμουν πολύ μεθυσμένη, έβαλα το American Hustle. Ήμουν σε φάση: “αναρωτιέμαι αν είμαι καλή στην υποκριτική;”. Το έβαλα, και δεν θυμάμαι ποια ήταν η απάντηση».

Σε συνέντεξή του στο Esquire τον περασμένο Αύγουστο, ο Ντι Κάπριο είχε πει και πάλι ότι δεν βλέπει συχνά τα δικά του πρότζεκτ. Ωστόσο, είχε αποκαλύψει ότι υπάρχει μία ταινία, την οποία έχει δει αρκετές φορές.

«Σπάνια βλέπω οποιαδήποτε από τις ταινίες μου, αλλά για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει μία που την έχω δει περισσότερο από τις άλλες. Είναι το The Aviator. Αυτό απλώς επειδή ήταν μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Είχα δουλέψει με τον Μάρτι [Σκορσέζε] στο Gangs of New York και κουβαλούσα ένα βιβλίο για τον Χάουαρντ Χιουζ για 10 χρόνια», είχε δηλώσει τότε.
