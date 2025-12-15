Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα ήθελε ποτέ να σκηνοθετήσει
Θα μου άρεσε πολύ να είχα υπάρξει περισσότερο ένας παρατηρητής, δήλωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός
Τον λόγο που δεν θα ήθελε ποτέ να σκηνοθετήσει κάποιο έργο αποκάλυψε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ανέφερε πως το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι αντίστοιχο με τον Μάρτιν Σκορσέζε, τον αποθαρρύνει από την ενασχόληση με την σκηνοθεσία, ενώ τόνισε πως το να παρατηρεί τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες σε μία ταινία, είναι κάτι που τον ενδιαφέρει περισσότερο.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκδήλωση «A Year in TIME event» του περιοδικού TIME, στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, και απάντησε αναλυτικά και για την συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε, χαρακτηρίζοντας τη ως μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής του.
Συγκεκριμένα, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, δήλωσε για το λόγο που δεν θέλει να σκηνοθετήσει: «Κάποιοι με έχουν ρωτήσει αν θα ήθελα να σκηνοθετήσω. Και τους απαντώ “Δεν θα ήθελα ποτέ να σκηνοθετήσω. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι έστω και κοντά σε αυτό που κάνει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Γιατί να το κάνω;". Όταν υποδύεσαι αυτούς τους χαρακτήρες, προσπαθείς να διεισδύσεις όσο περισσότερο μπορείς στο βάθος της ψυχής τους. Και θα μου άρεσε πολύ να είχα υπάρξει περισσότερο ένας παρατηρητής… να βλέπω τι κάνεις εσύ (Σκορσέζε) πίσω από την κάμερα. Αν γυρίσω πίσω τον χρόνο και σκεφτώ κάτι, θα έλεγα ότι θα μου άρεσε πολύ να έχω παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία πίσω από την κάμερα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό».
Ο 51χρονος μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί σε έξι ταινίες με τον Σκορσέζε και στη συνέντευξή του μίλησε ακόμη και για τη διαδικασία που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων: «Αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία μας, νομίζω, δουλεύοντας μαζί… η δυνατότητα να κάνουμε σχεδόν μια “αντιπαράθεση” για μήνες πριν, με πολλές ερωτήσεις, και με το να παίζουμε συνεχώς τον “συνήγορο του διαβόλου” για τον τρόπο προσέγγισης πραγμάτων που ίσως να μην είναι η πιο προφανής κατεύθυνση», είπε και πρόσθεσε: «Το κάνουμε αυτό και στη νέα ταινία που ετοιμάζουμε τώρα, αλλά ήταν πραγματικά μία από τις πιο βαθιές εμπειρίες μάθησης».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ανέφερε ακόμη: «Μεγάλωσα βλέποντας ταινίες από πολύ μικρός — θέλοντας να γίνω ηθοποιός. Ο πατέρας μου με πήγε να δω τη δουλειά του Μάρτι, μαζί και του κ. Ρόμπερτ Ντε Νίρο, και μου είπε “Αν υπάρχει κάποιος με τον οποίο πρέπει να επιδιώξεις να δουλέψεις στην καριέρα σου, τώρα που έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ταινίες, είναι με αυτόν τον κύριο”. Έτσι είδα τη δουλειά του Μάρτι από πολύ, πολύ νωρίς».
Leonardo DiCaprio Reveals Why He Would 'Never Want to Direct' https://t.co/jyr37UyImW— People (@people) December 15, 2025
