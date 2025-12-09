O Λεονάρντο Ντι Κάπριο στρέφεται κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης: Δεν είναι μορφή τέχνης

Τεχνητής Νοημοσύνης στράφηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο , τονίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί μία μορφή τέχνης.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στο περιοδικό «Time»

Κατά τηςμοιράστηκε τις απόψεις του για τη συμβολή του AI, τονίζοντας ότι, παρόλο που μπορεί να είναι ένα χρήσιμο «εργαλείο», δεν μπορεί να καταταγεί στην κατηγορία της τέχνης.«Παρά την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να χάσουν τη δουλειά τους ταλαντούχοι και έμπειροι άνθρωποι εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης», ο Ντι Κάπριο επισήμανε ότι το AI θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει οφέλη στη βιομηχανία του θεάματος.«Μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο βελτίωσης για έναν νέο σκηνοθέτη, βοηθώντας τον να δημιουργήσει κάτι πρωτοποριακό», ανέφερε ο ηθοποιός, ωστόσο τόνισε ότι αυτή η τεχνολογία δεν θα θεωρηθεί ποτέ τέχνη, καθώς της λείπει η ανθρώπινη διάσταση. Χαρακτηριστικά εξήγησε: «Οτιδήποτε θεωρείται αυθεντικά τέχνη, πρέπει να προέρχεται από τον άνθρωπο».: Shutterstock