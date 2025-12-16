Κέβιν Μπέικον: Συγκινημένος για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ, σήμερα όλοι πονάμε
Κέβιν Μπέικον: Συγκινημένος για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ, σήμερα όλοι πονάμε
Ο γνωστός σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες - Ο γιος τους συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία
Συγκινημένος αποχαιρέτισε ο Κέβιν Μπέικον τον Ρομπ Ράινερ, τονίζοντας ότι η απώλεια του σκηνοθέτη και της συζύγου του έχει βυθίσει σε θλίψη όλους όσοι τους γνώριζαν.
Ο ηθοποιός απέτισε φόρο τιμής στον σκηνοθέτη της ταινίας «A Few Good Men» με ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, μετά την είδηση ότι ο Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, με τον γιο τους, Νικ, να συλλαμβάνεται ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία.
Ο Κέβιν Μπέικον, που πρωταγωνίστησε στο φιλμ «A Few Good Men» του 1992, που είχε προταθεί για τέσσερα Όσκαρ και είχε πρωταγωνιστές τους Τζακ Νίκολσον και Τομ Κρουζ, μίλησε με εμφανή συγκίνηση για τη συνεργασία του με τον Ρομπ Ράινερ. «Δεν είμαι σίγουρος πώς να το κάνω αυτό. Ο Ρομπ Ράινερ μου έδωσε μια δουλειά στο “A Few Good Men”. Κάπου στη δεκαετία του 1990, νομίζω. Ήμουν πανευτυχής που πήρα αυτή τη δουλειά, πολλοί μπορεί να το γνωρίζουν ή και όχι, αλλά το “This Is Spinal Tap” είναι η αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών και όταν με κάλεσε, ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος» είπε.
Ο Μπέικον περιέγραψε τα γυρίσματα ως «μία από τις καλύτερες εμπειρίες» που είχε ποτέ σε κινηματογραφικό πλατό, τονίζοντας ότι ο Ράινερ «ήταν τόσο διασκεδαστικός». Έπειτα πρόσθεσε: «Μπορείς να δώσεις έναν τόνο όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι δουλεύουμε σκληρά, αλλά και σε ένα ασφαλές, ευχάριστο και διασκεδαστικό περιβάλλον», συμπληρώνοντας ότι έτρωγαν όλοι μαζί κάθε μέρα. «Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό με σκηνοθέτη, ούτε πριν ούτε μετά. Πηγαίναμε όλοι για φαγητό. Και η Μισέλ ήταν εκεί, και οι δυο τους ήταν υπέροχοι μαζί. Ήταν μια μαγική περίοδος» τόνισε. Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο Μπέικον ανέφερε: «Στέλνω απλώς αγάπη σε όλους όσοι τον γνώριζαν, γιατί ξέρω ότι σήμερα όλοι πονάνε».
Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ αλλά και διεθνώς η διπλή δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, μέσα στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, με τις Αρχές να στρέφουν τις υποψίες τους στον 32χρονο γιο τους, Νικ Ράινερ. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο φάκελος της υπόθεσης πρόκειται να διαβιβαστεί σήμερα στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες (Los Angeles County District Attorney’s Office), το οποίο θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην απαγγελία επίσημων κατηγοριών.
Ο Νικ Ράινερ έχει τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτος για ανθρωποκτονία, ωστόσο τόσο το ακριβές κατηγορητήριο όσο και η ημερομηνία της πρώτης εμφάνισής του ενώπιον δικαστηρίου θα καθοριστούν από την εισαγγελική αρχή. Το βράδυ της Δευτέρας, η αστυνομική μονάδα που πραγματοποίησε τη σύλληψη έδωσε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από τη στιγμή που περνούσαν χειροπέδες στον γιο του γνωστού σκηνοθέτη.
Το άγριο έγκλημα
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κοντά σε σταθμό του μετρό, σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από την κατοικία όπου διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα. Στα πλάνα διακρίνεται ο Νικ Ράινερ πεσμένος στο έδαφος με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του, ενώ στη συνέχεια αστυνομικοί τον οδηγούν και τον επιβιβάζουν σε περιπολικό όχημα.
Ο εμβληματικός σκηνοθέτης του Χόλιγουντ και η σύζυγός του εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην πολυτελή συνοικία του Μπρέντγουντ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το «TMZ», και οι δύο έφεραν τραύματα στον λαιμό, στοιχείο που παραπέμπει σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πριν από το διπλό φονικό είχε προηγηθεί έντονος καβγάς στο εσωτερικό της κατοικίας. Τα θύματα βρήκε η κόρη του ζευγαριού.
Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν, επίσης, ότι μία ημέρα πριν από το έγκλημα, ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του είχαν εμπλακεί σε «πολύ έντονη αντιπαράθεση» με τον γιο τους κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικου πάρτι του παρουσιαστή Κόναν Ο’ Μπράιαν, με το ζευγάρι να αποχωρεί από την εκδήλωση μετά τον καβγά.
Φωτογραφία: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia
Φωτογραφία: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia
