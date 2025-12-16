Κέβιν Μπέικον: Συγκινημένος για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ, σήμερα όλοι πονάμε

Ο γνωστός σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες - Ο γιος τους συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία









Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κοντά σε σταθμό του μετρό, σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από την κατοικία όπου διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα. Στα πλάνα διακρίνεται ο Νικ Ράινερ πεσμένος στο έδαφος με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του, ενώ στη συνέχεια αστυνομικοί τον οδηγούν και τον επιβιβάζουν σε περιπολικό όχημα.



Ο εμβληματικός σκηνοθέτης του Χόλιγουντ και η σύζυγός του εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην πολυτελή συνοικία του Μπρέντγουντ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το «TMZ», και οι δύο έφεραν τραύματα στον λαιμό, στοιχείο που παραπέμπει σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πριν από το διπλό φονικό είχε προηγηθεί έντονος καβγάς στο εσωτερικό της κατοικίας. Τα θύματα βρήκε η κόρη του ζευγαριού.



Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν, επίσης, ότι μία ημέρα πριν από το έγκλημα, ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του είχαν εμπλακεί σε «πολύ έντονη αντιπαράθεση» με τον γιο τους κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικου πάρτι του παρουσιαστή Κόναν Ο’ Μπράιαν, με το ζευγάρι να αποχωρεί από την εκδήλωση μετά τον καβγά.



Φωτογραφία: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia