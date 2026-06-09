Βρισηίδα Ανδριώτου: Μίλησα για να συμμετέχω στο Emily in Paris, αλλά έψαχναν περισσότερο κομπάρσους
Βρισηίδα Ανδριώτου: Μίλησα για να συμμετέχω στο Emily in Paris, αλλά έψαχναν περισσότερο κομπάρσους
Δεν μπορώ να πάω για κομπάρσος, για να φανεί μια πλάτη, τόνισε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
Συζητήσεις για να συμμετέχει στο Emily in Paris ανέφερε πως έκανε η Βρισηίδα Ανδριώτου. Γυρίσματα για την τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο, πριν από μερικές εβδομάδες.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εξήγησε πως το ενδεχόμενο να κάνει μία εμφάνιση στο σίριαλ δεν προχώρησε τελικά, αφού η παραγωγή αναζητούσε κυρίως κομπάρσους. Ωστόσο, εκείνη δεν ενδιαφερόταν να εμφανιστεί απλώς σε ένα μικρό πέρασμα.
«Μίλησα να συμμετέχω και εγώ στο Emily in Paris, αλλά έψαχναν περισσότερο κομπάρσους. Και είπα ότι έχω εκπομπή εδώ, δεν μπορώ να πάω για κομπάρσος, για να φανεί μια πλάτη. Δεν με ενδιαφέρει», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Θυμούμενη τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, πριν από περίπου δέκα χρόνια, η Βρισηίδα Ανδριώτου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε συναντήσει σε μία κατά τα άλλα όμορφη εμπειρία. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μου άρεσε όταν ήμουν στο My Style Rocks. Βέβαια πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνο το τρίμηνο σαν παίκτρια. Ήμουν ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, 21 χρονών, δεν ήξερα κανέναν στην Αθήνα, δεν είχα καμία φίλη εδώ πέρα. Έπρεπε να τρέξω να βρω ρούχα με ένα μικρό budget για εφτά ημέρες και μετά να πηγαίνω στους κριτές να μου λένε “1”. Αν μπορούσαν να μου βάλουν 0 θα μου το έβαζαν».
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η Βρισηίδα Ανδριώτου ανέφερε πως βρίσκεται σε σχέση. Παρόλα αυτά έχει αποφασίσει να την κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Είμαι πολύ καλά στα προσωπικά μου, έχω έναν σύντροφο. Το έχω προσωπικό, το έχω έτσι κλείσει. Και γι’ αυτό είμαστε και καλά, μακριά από τα μάτια του κόσμου. Κάθε μέρα που τον γνώριζα είχε ένα τικ το οποίο είχα στο κεφάλι μου για έναν ιδανικό σύντροφο για εμένα. Είχε πολλά τικ, όλα τα τικ, δεν είχε κανένα red flag. Και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι και περισσότερο», εξομολογήθηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εξήγησε πως το ενδεχόμενο να κάνει μία εμφάνιση στο σίριαλ δεν προχώρησε τελικά, αφού η παραγωγή αναζητούσε κυρίως κομπάρσους. Ωστόσο, εκείνη δεν ενδιαφερόταν να εμφανιστεί απλώς σε ένα μικρό πέρασμα.
«Μίλησα να συμμετέχω και εγώ στο Emily in Paris, αλλά έψαχναν περισσότερο κομπάρσους. Και είπα ότι έχω εκπομπή εδώ, δεν μπορώ να πάω για κομπάρσος, για να φανεί μια πλάτη. Δεν με ενδιαφέρει», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Θυμούμενη τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, πριν από περίπου δέκα χρόνια, η Βρισηίδα Ανδριώτου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε συναντήσει σε μία κατά τα άλλα όμορφη εμπειρία. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μου άρεσε όταν ήμουν στο My Style Rocks. Βέβαια πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνο το τρίμηνο σαν παίκτρια. Ήμουν ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, 21 χρονών, δεν ήξερα κανέναν στην Αθήνα, δεν είχα καμία φίλη εδώ πέρα. Έπρεπε να τρέξω να βρω ρούχα με ένα μικρό budget για εφτά ημέρες και μετά να πηγαίνω στους κριτές να μου λένε “1”. Αν μπορούσαν να μου βάλουν 0 θα μου το έβαζαν».
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η Βρισηίδα Ανδριώτου ανέφερε πως βρίσκεται σε σχέση. Παρόλα αυτά έχει αποφασίσει να την κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Είμαι πολύ καλά στα προσωπικά μου, έχω έναν σύντροφο. Το έχω προσωπικό, το έχω έτσι κλείσει. Και γι’ αυτό είμαστε και καλά, μακριά από τα μάτια του κόσμου. Κάθε μέρα που τον γνώριζα είχε ένα τικ το οποίο είχα στο κεφάλι μου για έναν ιδανικό σύντροφο για εμένα. Είχε πολλά τικ, όλα τα τικ, δεν είχε κανένα red flag. Και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι και περισσότερο», εξομολογήθηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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