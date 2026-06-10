Τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός 57χρονος αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και ο δικυκλιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα, κάτω από το φορτηγό, έχοντας ακόμα σφυγμό.

Ο 57χρονος, υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου και πατέρας τριών παιδιών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.