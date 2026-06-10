Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός 57χρονος αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό
Τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός 57χρονος αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα - Ο άνδρας ήταν υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου και πατέρας τριών παιδιών
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε νωρίτερα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου όπου ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του καθώς συγκρούστηκε με τη μηχανή του με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα όταν ο μοτοσικλετιστής, κινούμενος με το δίκυκλο επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, στο ρεύμα προς Άλιμο, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό το οποίο ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έστριβε προς την οδό Αττάλου.
Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και ο δικυκλιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα, κάτω από το φορτηγό, έχοντας ακόμα σφυγμό.
Ο 57χρονος, υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου και πατέρας τριών παιδιών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα όταν ο μοτοσικλετιστής, κινούμενος με το δίκυκλο επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, στο ρεύμα προς Άλιμο, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό το οποίο ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έστριβε προς την οδό Αττάλου.
Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και ο δικυκλιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα, κάτω από το φορτηγό, έχοντας ακόμα σφυγμό.
Ο 57χρονος, υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου και πατέρας τριών παιδιών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
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