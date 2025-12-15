Συνελήφθη ο Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών, τους έσφαξε στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες

Ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του βρήκαν φρικτό θάνατο στα χέρια του γιου τους - Τους βρήκε σε λίμνη αίματος η κόρη τους





Πρόκειται για μια δραματική τροπή, η οποία ωστόσο επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα, σχεδόν αμέσως μετά το διπλό έγκλημα, πολλά αμερικανικά μέσα, «δείχνοντας» ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία τον Νικ Ράινερ, ο οποίος είχε παρελθόν χρήσης ναρκωτικών και υπήρξε άστεγος.



βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Όπως ανέφερε δημοσίευμα του ίδιου μέσου, έφεραν κακώσεις στους λαιμούς τους, που παραπέμπουν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς εντός της κατοικίας.



Ποιος είναι ο Νικ Ράινερ Ο Νικ Ράινερ ήταν ο ένας από τους γιους του ζευγαριού. Είχαν επίσης άλλον έναν γιο, τον Τζέικ, καθώς και μια κόρη, τη Ρόμι, ενώ ο σκηνοθέτης είχε μια κόρη, την Τρέισι, από προηγούμενό του γάμο.



Σε δηλώσεις του το 2016, σύμφωνα με το People, είχε περιγράψει τη ζωή του ως άστεγος σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας. Όπως είχε εξηγήσει, ο λόγος που ζούσε στους δρόμους ήταν επειδή είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.





Παράλληλα με τη μάχη του με την εξάρτηση, ο Νικ Ράινερ στράφηκε στη συγγραφή. Έγραψε το σενάριο της ταινίας «Being Charlie», το οποίο ήταν χαλαρά βασισμένο στη ζωή και τις προσωπικές του εμπειρίες. Την ταινία σκηνοθέτησε ο πατέρας του, Ρομπ Ράινερ, ο οποίος είχε δηλώσει στην εκπομπή WTF With Marc Maron ότι πρόκειται για την πιο προσωπική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ποτέ.



Μιλώντας σε συνέντευξή του το 2016 για τη σχέση του με τον πατέρα του ο Νικ Ράινερ είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε αναπτύξει στενό δεσμό μαζί του στα παιδικά του χρόνια. Όπως είχε πει, είχαν διαφορετικά ενδιαφέροντα, γεγονός που τους κράτησε σε απόσταση. Η συνεργασία τους στην ταινία Being Charlie αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, σημείο προσέγγισης και κατανόησης.