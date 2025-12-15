Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ: Το έργο του θα ζει για πάντα

Ο ηθοποιόςαπέδωσε στην ταινία του Ράινερ «A Few Good Men», τον λόγο που έγινε ηθοποιός.«Μισώ το ότι ο Ρομπ και η σύζυγός του έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, αλλά σίγουρα επηρέασαν εμένα και αμέτρητους άλλους όσο ήταν εδώ… Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς καλύτερος», έγραψε ο Χάουζερ στην ανάρτησή του στο Instagram. «Ο πόνος είναι έντονος. Επιστρέφω στο πλατό. Τον κρατάω σφιχτά καθώς κάνω τη δουλειά που με ενέπνευσε», συμπλήρωσε.ήταν ένα ακόμα επώνυμο πρόσωπο που αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη και τη σύζυγό του, εστιάζοντας στο καλλιτεχνικός τους έργο. Εξηγώντας ότι γνωρίζονταν από τότε που τα παιδιά τους πήγαιναν νηπιαγωγείο, τόνισε πως είναι πολύ δύσκολο να συμφιλιωθεί με το τραγικό τέλος που είχαν.Στην ανάρτησή της έγραψε: «Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν δύο άνθρωποι που πραγματικά έκαναν τον κόσμο καλύτερο. Αυτό είναι αλήθεια. Ήμασταν φίλοι από τότε που τα παιδιά μας ήταν νήπια και πήγαιναν στο ίδιο νηπιαγωγείο. Είναι αδύνατον να συμφιλιωθεί κανείς με την τραγωδία των θανάτων τους σε σχέση με την ομορφιά που πρόσφεραν στον κόσμο. Η Μισέλ ήταν μια εξαιρετικά ταλαντούχα φωτογράφος, με ένα βλέμμα που δεν αποτυπωνόταν μόνο σε ό,τι κατέγραφε στο φιλμ αλλά και στη δική της προσωπική αισθητική. Το έργο της ως παραγωγός επικεντρωνόταν στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη δημιουργία συνείδησης για τον κόσμο μας. Ήταν πνευματώδης, αστεία, με άποψη, αλλά και λογική και βαθιά αυτοκριτική. Ήταν πολύ δεμένη με την αδελφή της και την οικογένειά της, κατανοώντας τη σημασία των στενών δεσμών. Η μητέρα τους ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. Όταν η μητέρα της ήταν εν ζωή, εκείνη και ο Ρομπ της χάρισαν μια ζωή γεμάτη χαρά και εγγόνια. Συχνά προβάλλαμε ταινίες με συγκεκριμένα θέματα. Μια φορά είδαμε τον “Νονό”, κάναμε ένα διάλειμμα για ένα πλούσιο ιταλικό δείπνο και μετά είδαμε τον “Νονό Μέρος ΙΙ”. Υπήρχαν πολλές τέτοιες βραδιές».Όσον αφορά στον Ράινερ, ανέφερε: «Ο Ρομπ ήταν καθαρή χαρά. Ήμουν τυχερή που μπορούσα να τον αποκαλώ φίλο, αλλά και συνεργάτη, καθώς δουλέψαμε μαζί στις ταινίες “North” και “The Story of Us”. Ήταν γενναιόδωρος σκηνοθέτης και αγαπούσε τους ηθοποιούς, γιατί ήταν και ο ίδιος ένας από εμάς. Μας έδινε ελευθερία και εμπιστευόταν τις επιλογές μας. Όταν συναντιόμασταν, ήταν σαν ο χρόνος να ήταν μια συνεχής κλωστή σε ένα μεταφορικό κέντημα που έπιανε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει. Το έργο του ως ηθοποιού, συγγραφέα και σκηνοθέτη θα ζει για πάντα, όπως και όλα όσα εκείνος και η Μισέλ προσπάθησαν τόσο σκληρά να δημιουργήσουν για το κοινό μας καλό. Η καρδιά μας είναι με τις οικογένειές τους, με τη βαθύτερη θλίψη και αγάπη. Ρομπ και Μισέλ, η μνήμη σας να είναι αιώνια».τόνισε μέσα από το Instagram ότι είναι «σε απόλυτο σοκ». «Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας θρύλος και ένας καλός, λαμπρός άνθρωπος, ένας υπέροχος ηθοποιός για να σταθείς απέναντί του στη σειρά “Hollywood”, ένας εμβληματικός σκηνοθέτης. Η σύζυγός του Μισέλ ήταν ένας γλυκός, γενναιόδωρος άνθρωπος – εύχομαι να είχα μπορέσει να τη γνωρίσω καλύτερα. Ο κόσμος έχασε δύο σπουδαίους ανθρώπους». Πρόσθεσε: «Ήταν τόσο αστείος και έξυπνος – περάσαμε υπέροχα στα γυρίσματα σκηνών που θα μπορούσαν να είναι άβολες, αλλά το πνεύμα και η ζεστασιά του τα εξαφάνισαν όλα αυτά. Το να μιλάς μαζί του εντός και εκτός πλατό ήταν χαρά. Δεν φαίνεται δυνατό. Η βαθιά μου θλίψη και τα συλλυπητήρια και οι προσευχές μου στην οικογένειά τους», έγραψε στην ανάρτησή της.