Η Άννα Πρέλεβιτς μπέρδεψε τις δίδυμες κόρες της: Χρειάστηκε να ψάξω τις φωτογραφίες που είχα στείλει στη γιαγιά τους για να θυμηθώ ποια φορούσε τι
Η Άννα Πρέλεβιτς μπέρδεψε τις δίδυμες κόρες της: Χρειάστηκε να ψάξω τις φωτογραφίες που είχα στείλει στη γιαγιά τους για να θυμηθώ ποια φορούσε τι
Και μετά σου λένε ότι η μάνα πάντα ξεχωρίζει τα παιδιά της, πρόσθεσε με χιούμορ η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς και σύζυγος του Νικήτα Νομικού
Τις δίδυμες κόρες της μπέρδεψε η Άννα Πρέλεβιτς κατά τη διάρκεια βόλτα που έκανε μαζί τους και χρειάστηκε να ψάξει στις φωτογραφίες που είχε στείλει στη γιαγιά τους για να θυμηθεί ποια φορούσε τι.
Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς και σύζυγος του Νικήτα Νομικού σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, εξήγησε πως συνέβη πρώτη φορά από τότε που γεννήθηκαν και αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ.
Στην ανάρτησή της Άννα Πρέλεβιτς έγραψε: «Επίσημα συνέβη. Σήμερα, για πρώτη φορά, μπέρδεψα τις κόρες μας στη βόλτα. Χρειάστηκε να ανοίξω το κινητό και να ψάξω τις φωτογραφίες που είχα στείλει στη γιαγιά μας το πρωί για να θυμηθώ ποια φορούσε τι και να σιγουρευτώ ότι δεν έκανα λάθος», ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε: «Και μετά σου λένε ότι η μάνα πάντα ξεχωρίζει τα παιδιά της».
Δείτε την ανάρτηση
Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς και σύζυγος του Νικήτα Νομικού σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, εξήγησε πως συνέβη πρώτη φορά από τότε που γεννήθηκαν και αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ.
Στην ανάρτησή της Άννα Πρέλεβιτς έγραψε: «Επίσημα συνέβη. Σήμερα, για πρώτη φορά, μπέρδεψα τις κόρες μας στη βόλτα. Χρειάστηκε να ανοίξω το κινητό και να ψάξω τις φωτογραφίες που είχα στείλει στη γιαγιά μας το πρωί για να θυμηθώ ποια φορούσε τι και να σιγουρευτώ ότι δεν έκανα λάθος», ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε: «Και μετά σου λένε ότι η μάνα πάντα ξεχωρίζει τα παιδιά της».
Δείτε την ανάρτηση
Η Άννα Πρέλεβιτς ανακοίνωσε πως έφερε στον κόσμο τα παιδιά της στις 10 Μαΐου, αρκετές μέρες μετά τη γέννησή τους, καθώς βρίσκονταν σε θερμοκοιτίδα, λόγω προωρότητας. Μετά από 20 ημέρες επέστρεψαν οι τρεις τους σπίτι τους, με την ίδια να δηλώνει συγκινημένη.
@annaprelevic Και μετά σου λένε ότι η μάνα πάμτα ξεχωρίζει τα παιδιά της 😅 #twinmom ♬ Bundle of Joy (From "Inside Out") - Piano Version - Clavier & your movie soundtrack
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα