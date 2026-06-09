Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Το επίθετο ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου, γελάω όταν λένε «αν δεν είχαν τους γονείς, δεν θα έκαναν τίποτα», υπάρχει ζήλια