Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, τους δολοφόνησε ο γιος τους
Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, τους δολοφόνησε ο γιος τους

Ο 78χρονος σκηνοθέτης γνωστών επιτυχιών του Χόλιγουντ («Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Misery», «Ζήτημα τιμής» κλπ) και η 68χρονη σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου - Ο γιος τους Νικ αντιμετώπιζε για χρόνια πρόβλημα με τα ναρκωτικά

Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, τους δολοφόνησε ο γιος τους
Άγριο έγκλημα με θύμα τον γνωστό σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του, Μισέλ, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους με το όργανο του εγκλήματος να έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με το People, ως δράστης της δολοφονίας θεωρείται ο γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια.



Ο Νικ Ράινερ ήταν ο ένας από τους γιους του ζευγαριού. Είχαν επίσης άλλον έναν γιο, τον Τζέικ, καθώς και μια κόρη, τη Ρόμι, ενώ ο σκηνοθέτης είχε μια κόρη, την Τρέισι, από προηγούμενό του γάμο.

O σκηνοθέτης με τη σύζυγό του και τον γιο τους Τζέικ
O σκηνοθέτης με τη σύζυγό του και τον γιο τους Τζέικ


Ο 78χρονος Ράινερ και η 68χρονη Μισέλ είχαν παντρευτεί το 1989, ενώ ο σκηνοθέτης ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ από το 1971 έως το 1981.

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός, γεννημένος στις 6 Μαρτίου 1947 στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, αποκτώντας ευρεία αναγνωρισιμότητα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά All in the Family. Από τη δεκαετία του 1980 στράφηκε στη σκηνοθεσία, υπογράφοντας μερικές από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

Ο Ρομπ Ράινερ με τους πρωταγωνιστές του «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι»
Ο Ρομπ Ράινερ με τους πρωταγωνιστές του «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι»


Στο φιλμογραφικό του έργο περιλαμβάνονται ταινίες όπως τα «Stand by Me», «The Princess Bride», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Misery», και «Ζήτημα τιμής», καλύπτοντας με επιτυχία διαφορετικά είδη - από ρομαντική κωμωδία και δράμα μέχρι θρίλερ και δικαστικό φιλμ. Ο Ράινερ διακρίθηκε για την ικανότητά του να συνδυάζει εμπορική επιτυχία με αφηγηματική ισορροπία και ισχυρές ερμηνείες, ενώ παρέμενε ενεργός μέχρι τον θάνατό του στον χώρο του κινηματογράφου.

Αγκαλιά με τον Τζακ Νίκολσον
Αγκαλιά με τον Τζακ Νίκολσον
