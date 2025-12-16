Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του και ο άγνωστος καβγάς μια ημέρα πριν τη δολοφονία

Οι Ράινερ ανησυχούσαν για την ψυχική υγεία του γιου τους

Μαρτυρίες για βίαιη συμπεριφορά και χρόνια προβλήματα

«Ήθελαν να τον βοηθήσουν, να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης»

«Υπέροχοι άνθρωποι» – Η εικόνα του ζευγαριού στη γειτονιά

Ποιος είναι ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ

Ο Νικ Ράινερ ήταν ο ένας από τους γιους του ζευγαριού. Είχαν επίσης άλλον έναν γιο, τον Τζέικ, καθώς και μια κόρη, τη Ρόμι, ενώ ο σκηνοθέτης είχε μια κόρη, την Τρέισι, από προηγούμενό του γάμο.

Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε μία από τις εμβληματικότερες μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου, με έργα όπως «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι», «Η Πριγκίπισσα Νύφη» και «Μερικοί Καλοί Άνδρες», που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Χόλιγουντ.

Άλλαξε την πορεία της ζωής μου, δήλωσε η Κάθι Μπέιτς για τον Ρομπ Ράινερ

Ο

, που πρωταγωνίστησε στην ταινία «This Is Spinal Tap» του Ράινερ και στο σίκουελ του 2025, ανέφερε μαζί με τη σύζυγό του,

, σε δήλωσή τους ότι είναι «μουδιασμένοι, λυπημένοι και σοκαρισμένοι για τους βίαιους, τραγικούς θανάτους των αγαπημένων μας φίλων Ρομπ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ» και πρόσθεσαν ότι

. Στη συνέχεια, ζήτησαν από τα μέσα χρόνο για να πενθήσουν για την απώλεια του ζευγαριού:

Μουδιασμένοι, λυπημένοι και σοκαρισμένοι, δήλωσαν ο Κρίστοφερ Γκεστ και η Τζέιμι Λι Κέρτις για τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του

Φίλος της οικογένειας μετέφερε στη New York Post ότι ο Νικ Ράινερ είχε ξαναρχίσει να κάνει χρήση ναρκωτικών και οι γονείς του ανησυχούσαν για την ψυχική του υγεία τους τελευταίους μήνες.«Ο Ρομπ έλεγε σε όλους ότι φοβόντουσαν για τον Νικ και ότι η ψυχική του υγεία επιδεινωνόταν. Αυτοί οι καημένοι άνθρωποι έκαναν τα πάντα για να βοηθήσουν αυτό το παιδί», δήλωσε ο φίλος της οικογένειας που ζει λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι των Ράινερ.Ο ίδιος περιέγραψε ότι ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του δεν φείδονταν χρημάτων στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Νικ, στέλνοντάς τον σε «αμέτρητα κέντρα αποτοξίνωσης» όλα αυτά τα χρόνια προθσέτοντας ότι ο γιος τους ήταν κάποτε «βαριά εθισμένος σε συνδυασμό οπιούχων και ηρωίνης».Γείτονες και άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι ο Νικ Ράινερ ήταν γνωστός για τη βίαιη συμπεριφορά του. «Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος τους έχει επιδείξει τέτοια συμπεριφορά», δήλωσε γείτονας στη New York Post, προσθέτοντας ότι όσοι τον γνώριζαν «αμέσως κατάλαβαν» ποιος ευθυνόταν για το έγκλημα.Άλλος γείτονας ανέφερε ότι «δεν τον εξέπληξε» η εξέλιξη, αρνούμενος ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Νικ Ράινερ αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα εθισμού. «Ο Ρομπ ήταν συντετριμμένος που ο γιος του δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον εθισμό του», δήλωσε γείτονας, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι προσπαθούσε επίμονα να τον πείσει να εισαχθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης. «Εκείνος όμως ήθελε να λαμβάνει βοήθεια στο σπίτι. Το συζητούσαν εδώ και χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.Πρώην συμμαθήτρια του Νικ δήλωσε ότι από την ηλικία των 15 ετών μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης και ότι «ήταν πάντα προβληματικός». «Όταν άκουσα τα νέα, αμέσως κατάλαβα ότι ήταν αυτός», είπε.Αντίθετα, όλοι όσοι μίλησαν για τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ κάνουν λόγο για δύο ιδιαίτερα αγαπητούς ανθρώπους. Φύλακας της περιοχής δήλωσε ότι τους έβλεπε καθημερινά και ότι «ήταν οι πιο γλυκοί άνθρωποι στον κόσμο». «Μια βροχερή μέρα μου έδωσαν ομπρέλα γιατί δεν είχα. Την κρατάω ακόμα», ανέφερε συγκινημένος.Άλλος γείτονας χαρακτήρισε το ζευγάρι «ευγενικό, στοργικό και γενναιόδωρο», σημειώνοντας ότι «είναι τραγικό που η ζωή τους τελείωσε με αυτόν τον τρόπο» και ότι «τα υπόλοιπα παιδιά τους καλούνται να αντέξουν μια αδιανόητη απώλεια».Ο γιος του σκηνοθέτη είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του. Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και, όπως έχει αποκαλύψει, μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποκατάστασης γύρω στα 15 του χρόνια. Μέχρι το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από δομές απεξάρτησης.Σε δηλώσεις του το 2016, σύμφωνα με το People, είχε περιγράψει τη ζωή του ως άστεγος σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας. Όπως είχε εξηγήσει, ο λόγος που ζούσε στους δρόμους ήταν επειδή είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.Παράλληλα με τη μάχη του με την εξάρτηση, ο Νικ Ράινερ στράφηκε στη συγγραφή. Έγραψε το σενάριο της ταινίας «Being Charlie», το οποίο ήταν χαλαρά βασισμένο στη ζωή και τις προσωπικές του εμπειρίες. Την ταινία σκηνοθέτησε ο πατέρας του, Ρομπ Ράινερ, ο οποίος είχε δηλώσει στην εκπομπή WTF With Marc Maron ότι πρόκειται για την πιο προσωπική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ποτέ.Μιλώντας σε συνέντευξή του το 2016 για τη σχέση του με τον πατέρα του ο Νικ Ράινερ είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε αναπτύξει στενό δεσμό μαζί του στα παιδικά του χρόνια. Όπως είχε πει, είχαν διαφορετικά ενδιαφέροντα, γεγονός που τους κράτησε σε απόσταση. Η συνεργασία τους στην ταινία Being Charlie αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, σημείο προσέγγισης και κατανόησης.Μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση, άνθρωποι από τον χώρο του κινηματογράφου έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Ράινερ μέσα από τα social media, αναδεικνύοντας το αποτύπωμα που άφησε στην έβδομη τέχνη μέσα από τις ταινίες του.τίμησε τον Ρομπ Ράινερ με μια δημοσίευση στο Χ, κάνοντας λόγο για έναν από τους αγαπημένους του σκηνοθέτες και για έναν δοτικό και αστείο άνθρωπο. Αποχαιρετώντας τον έγραψε στην ανάρτησή του: «Τι τεράστια απώλεια. Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες. Δημιούργησε μερικές από τις πιο καθοριστικές ταινίες για τη γενιά μου. Κατάφερε να βγει από τη μεγάλη κωμική σκιά του σπουδαίου Καρλ Ράινερ και, από τηλεοπτικός ηθοποιός, να εξελιχθεί σε έναν σπουδαίο σκηνοθέτη, με μια εντυπωσιακή διαδρομή ταινιών. Το “Spinal Tap” είναι μία από τις καλύτερες κωμωδίες που έγιναν ποτέ — και η λίστα συνεχίζεται. Ήταν ένας καλός, δοτικός άνθρωπος και πραγματικά πάρα πολύ αστείος. Δεν τον γνώρισα καλά, αλλά ήμουν πάντα θαυμαστής και νιώθω αληθινή θλίψη για όσους τον γνώριζαν και για την οικογένειά του»., που κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Misery» του Ράινερ, τον χαρακτήρισε λαμπρό καλλιτέχνη που άλλαξε την πορεία της ζωής της. Εκφράζοντας τη συντριβή της για τον τραγικό θάνατο του σκηνοθέτη και της γυναίκας του, η ηθοποιός ανέφερε σε δήλωσή της στο Deadline «Είμαι τρομοκρατημένη ακούγοντας αυτά τα φοβερά νέα. Απόλυτα συντετριμμένη. Αγαπούσα τον Ρομπ. Ήταν λαμπρός και καλός, ένας άνθρωπος που έκανε ταινίες κάθε είδους για να δοκιμάζει τον εαυτό του ως καλλιτέχνη. Επίσης πάλεψε θαρραλέα για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Άλλαξε την πορεία της ζωής μου». Απέτισε επίσης φόρο τιμής και στη Μισέλ Ράινερ, την οποία χαρακτήρισε «ταλαντούχα φωτογράφο».Με τη σειρά του, ο συγγραφέας του βιβλίου «Misery», το οποίο ο Ράινερ μετάφερε στη μεγάλη οθόνη, τον επαίνεσε ως φίλο και δημιουργό. «Είμαι συγκλονισμένος και βαθιά λυπημένος από τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ. Υπέροχος φίλος, πολιτικός σύμμαχος και λαμπρός δημιουργός (συμπεριλαμβανομένων και δύο δικών μου ταινιών). Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρομπ. Πάντα στεκόσουν στο πλευρό μου», μοιράστηκε οσε δημοσίευσή του στο Χ.«η μοναδική μας έγνοια αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά τους και οι στενοί συγγενείς τους και θα προσφέρουμε κάθε δυνατή στήριξη»«Θα υπάρχει άφθονος χρόνος αργότερα να μιλήσουμε για τις δημιουργικές ζωές που μοιραστήκαμε και για τον μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο που είχαν στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, στην ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας, στη μάχη για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και στη διεθνή τους φροντίδα για έναν κόσμο σε κρίση. Χάσαμε σπουδαίους φίλους. Παρακαλούμε, δώστε μας χρόνο να πενθήσουμε».Ο ηθοποιός και μέλος των Monty Python,, αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Ράινερ το βράδυ πριν τη δολοφονία του. «Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Μίλησα μαζί του χθες το βράδυ για πάνω από μία ώρα. Πάντα απολάμβανα την παρέα του», έγραψε στο X. Επίσης, θυμήθηκε ότι τον είχε γνωρίσει στο σπίτι του πατέρα του, Καρλ Ράινερ, το 1975, και πρόσθεσε: «Μου έλεγε για τα γυρίσματα στο Στόουνχεντζ και για τις σκέψεις του για το μέλλον. Είναι τόσο φρικτό. Θα μου λείψει. Ένας έξυπνος, ταλαντούχος και πολύ στοχαστικός άνθρωπος. Τόσο φρικτό».Ο ηθοποιόςαπέδωσε στην ταινία του Ράινερ «A Few Good Men», τον λόγο που έγινε ηθοποιός.«Μισώ το ότι ο Ρομπ και η σύζυγός του έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, αλλά σίγουρα επηρέασαν εμένα και αμέτρητους άλλους όσο ήταν εδώ… Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς καλύτερος», έγραψε ο Χάουζερ στην ανάρτησή του στο Instagram. «Ο πόνος είναι έντονος. Επιστρέφω στο πλατό. Τον κρατάω σφιχτά καθώς κάνω τη δουλειά που με ενέπνευσε», συμπλήρωσε.ήταν ένα ακόμα επώνυμο πρόσωπο που αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη και τη σύζυγό του, εστιάζοντας στο καλλιτεχνικός τους έργο. Εξηγώντας ότι γνωρίζονταν από τότε που τα παιδιά τους πήγαιναν νηπιαγωγείο, τόνισε πως είναι πολύ δύσκολο να συμφιλιωθεί με το τραγικό τέλος που είχαν.Στην ανάρτησή της έγραψε: «Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν δύο άνθρωποι που πραγματικά έκαναν τον κόσμο καλύτερο. Αυτό είναι αλήθεια. Ήμασταν φίλοι από τότε που τα παιδιά μας ήταν νήπια και πήγαιναν στο ίδιο νηπιαγωγείο. Είναι αδύνατον να συμφιλιωθεί κανείς με την τραγωδία των θανάτων τους σε σχέση με την ομορφιά που πρόσφεραν στον κόσμο. Η Μισέλ ήταν μια εξαιρετικά ταλαντούχα φωτογράφος, με ένα βλέμμα που δεν αποτυπωνόταν μόνο σε ό,τι κατέγραφε στο φιλμ αλλά και στη δική της προσωπική αισθητική. Το έργο της ως παραγωγός επικεντρωνόταν στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη δημιουργία συνείδησης για τον κόσμο μας. Ήταν πνευματώδης, αστεία, με άποψη, αλλά και λογική και βαθιά αυτοκριτική. Ήταν πολύ δεμένη με την αδελφή της και την οικογένειά της, κατανοώντας τη σημασία των στενών δεσμών. Η μητέρα τους ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. Όταν η μητέρα της ήταν εν ζωή, εκείνη και ο Ρομπ της χάρισαν μια ζωή γεμάτη χαρά και εγγόνια. Συχνά προβάλλαμε ταινίες με συγκεκριμένα θέματα. Μια φορά είδαμε τον “Νονό”, κάναμε ένα διάλειμμα για ένα πλούσιο ιταλικό δείπνο και μετά είδαμε τον “Νονό Μέρος ΙΙ”. Υπήρχαν πολλές τέτοιες βραδιές».Όσον αφορά στον Ράινερ, ανέφερε: «Ο Ρομπ ήταν καθαρή χαρά. Ήμουν τυχερή που μπορούσα να τον αποκαλώ φίλο, αλλά και συνεργάτη, καθώς δουλέψαμε μαζί στις ταινίες “North” και “The Story of Us”. Ήταν γενναιόδωρος σκηνοθέτης και αγαπούσε τους ηθοποιούς, γιατί ήταν και ο ίδιος ένας από εμάς. Μας έδινε ελευθερία και εμπιστευόταν τις επιλογές μας. Όταν συναντιόμασταν, ήταν σαν ο χρόνος να ήταν μια συνεχής κλωστή σε ένα μεταφορικό κέντημα που έπιανε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει. Το έργο του ως ηθοποιού, συγγραφέα και σκηνοθέτη θα ζει για πάντα, όπως και όλα όσα εκείνος και η Μισέλ προσπάθησαν τόσο σκληρά να δημιουργήσουν για το κοινό μας καλό. Η καρδιά μας είναι με τις οικογένειές τους, με τη βαθύτερη θλίψη και αγάπη. Ρομπ και Μισέλ, η μνήμη σας να είναι αιώνια».τόνισε μέσα από το Instagram ότι είναι «σε απόλυτο σοκ». «Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας θρύλος και ένας καλός, λαμπρός άνθρωπος, ένας υπέροχος ηθοποιός για να σταθείς απέναντί του στη σειρά “Hollywood”, ένας εμβληματικός σκηνοθέτης. Η σύζυγός του Μισέλ ήταν ένας γλυκός, γενναιόδωρος άνθρωπος – εύχομαι να είχα μπορέσει να τη γνωρίσω καλύτερα. Ο κόσμος έχασε δύο σπουδαίους ανθρώπους». Πρόσθεσε: «Ήταν τόσο αστείος και έξυπνος – περάσαμε υπέροχα στα γυρίσματα σκηνών που θα μπορούσαν να είναι άβολες, αλλά το πνεύμα και η ζεστασιά του τα εξαφάνισαν όλα αυτά. Το να μιλάς μαζί του εντός και εκτός πλατό ήταν χαρά. Δεν φαίνεται δυνατό. Η βαθιά μου θλίψη και τα συλλυπητήρια και οι προσευχές μου στην οικογένειά τους», έγραψε στην ανάρτησή της.