Νέα ερωτήματα για τα έσοδα του 50 Cent και την προέλευση του επίμαχου υλικού στο ντοκιμαντέρ για τον Diddy
Συνεχίζεται η συζήτηση για τα έσοδα του 50 Cent από το Sean Combs: The Reckoning και για το πώς εξασφαλίστηκε το επίμαχο υλικό με τον Diddy πριν από τη σύλληψή του
Ερωτήματα προκαλεί η φημολογία γύρω από τα κέρδη του 50 Cent και τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκε το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Sean Combs: The Reckoning» για τον Σον «Diddy» Κομπς. Αν και το τετραμερές ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πλάνα που τραβήχτηκαν λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψη του Κομπς, καθώς και καταθέσεις ανθρώπων από τον στενό του κύκλο, καμία από τις πιο ακραίες θεωρίες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Μία σελίδα στο Facebook ισχυρίστηκε πως ο 50 Cent κέρδισε περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια μετά από «πόλεμο προσφορών» για την πώληση του ντοκιμαντέρ στο Netflix. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ή επίσημη επιβεβαίωση. Τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας παραμένουν άγνωστα, ενώ ο 50 Cent έχει δηλώσει μόνο ότι τα έσοδα της σειράς θα στηρίξουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να διευκρινίσει τι σημαίνει αυτό σε προσωπικό επίπεδο.
Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά το πώς εξασφαλίστηκε το βίντεο από δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη, στο οποίο ο Diddy συζητά με τον δικηγόρο του, Μαρκ Αγκνιφίλο, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι δικηγόροι του Κομπς έστειλαν επιστολές παύσης και παράλειψης, χαρακτηρίζοντας τα πλάνα «κλεμμένα» και μη εξουσιοδοτημένα.
Η σκηνοθέτις της σειράς, Αλεξάντρια Στέιπλετον, δήλωσε ότι το Netflix απέκτησε το υλικό νόμιμα μετά τη σύλληψη του Κομπς, ενώ η πλατφόρμα συμπεριέλαβε στην οθόνη disclaimer που αναφέρει πως όλα τα πλάνα προέρχονται από νόμιμες πηγές. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες διαδικτυακές εικασίες ότι το υλικό αγοράστηκε από τους προσωπικούς εικονολήπτες του Κομπς, καθώς τα δικαιώματα ανήκουν σε εκείνους που κατέχουν την κάμερα και την κάρτα μνήμης. Όμως, καμία τέτοια πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απάντηση ούτε από τον 50 Cent ούτε από το Netflix για το αν καταβλήθηκαν χρήματα σε τρίτους για την εξασφάλιση των πλάνων, ενώ η νομική ομάδα του Κομπς συνεχίζει να αμφισβητεί τη χρήση του υλικού.
