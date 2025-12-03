Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του ξεκίνησε τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό - «Συγκίνηση και περηφάνια για εμάς»
Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του ξεκίνησε τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό - «Συγκίνηση και περηφάνια για εμάς»
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφίες από την ορκωμοσία του γιου του στον Πόρο
Ο γιος του Γιώργου Τσαλίκη και της Δώρας Δημητροπούλου, Βασίλης, έχει ξεκινήσει τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό και ο τραγουδιστής εξέφρασε την περηφάνια και τη συγκίνησή του μέσα από μια ανάρτηση στα social media.
Συγκεκριμένα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Γιώργος Τσαλίκης δημοσίευσε στιγμιότυπα από την ορκωμοσία που πραγματοποιήθηκε στον Πόρο, ενώ μοιράστηκε τα συναισθήματά του.
Αρχικά, αναφέρθηκε στη μέρα που εκείνος και η σύζυγός του αποχαιρέτησαν τον γιο τους στον Πόρο πριν από μερικές εβδομάδες προκειμένου να ξεκινήσει τη βασική του εκπαίδευση. «Η πρώτη μέρα που σε αφήσαμε ζορισμένο στον Πόρο με τα μάτια σου βουρκωμένα ήταν και για μας ένα ζόρι περίεργο, πρωτόγνωρο. Προχθές στη βραδιά του ναύτη σας είδα όλους αλλιώς πιο ώριμους πιο έτοιμους και ξαφνιάστηκα όταν μετά από 2 ώρες και 40 λεπτά ξέφρενου γλεντιού και εκτόνωσης όλοι αγκαλιά στο φινάλε είπατε τον εθνικό ύμνο με τις φλέβες στον λαιμό σας να πετάγονται από την ένταση. Εκεί λέω κάτι έγινε εδώ καλό», έγραψε.
Τονίζοντας πως μέσα σε έναν περίπου μήνα ο γιος του, του φάνηκε πιο ώριμος, δήλωσε συγκινημένος και ταυτόχρονα περήφανος. «Και σήμερα η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο και ήρθε και η επιβεβαίωση. Σας αφήσαμε παιδιά και σας παραλάβαμε άντρες. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό, δεν ξέρω. Μέσα σε ένα μήνα. Μπράβο θα πω εγώ στους ανθρώπους που σας εκπαίδευσαν. Μπράβο και στο ήθος σας γιατί είστε καλά παιδιά. Λατρεύω τους νέους ανθρώπους. Θεωρώ ότι είναι πιο καθαροί, πιο αμόλυντοι, πιο έτοιμοι να δεχτούν το καλό και να το πολλαπλασιάσουν ή να το επιστρέψουν. Παρέες, καινούργιες εμπειρίες, αναμνήσεις για εσάς σε αυτή τη βασική σας εκπαίδευση, συγκίνηση χαρά και περηφάνια για εμάς. Καλή θητεία αγόρι μου. Σε λατρεύουμε», πρόσθεσε.
