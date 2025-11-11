Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του μπαίνει στο Ναυτικό - Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου, έγραψε
Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του μπαίνει στο Ναυτικό - Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου, έγραψε

Ο τραγουδιστής ευχήθηκε «καλή θητεία» στον γιο του και δημόσια με μια ανάρτηση στα social media

Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του μπαίνει στο Ναυτικό - Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται να υπηρετήσει ο ένας από τους τρεις γιους του Γιώργου Τσαλίκη, με τους γονείς του να βρίσκονται στο πλευρό του τη στιγμή που παρουσιάστηκε.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου, και το παιδί τους, αλλά και ένα βίντεο με τους νεοσύλλεκτοι ναύτες να επιβιβάζονται σε πλοίο στο λιμάνι του Πόρου, όπου βρίσκεται το κέντρο εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού. 

«Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου, Μπιλάκο μας. Καλή θητεία», έγραψε πάνω σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε.

Δείτε τις αναρτήσεις που έκανε
Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του μπαίνει στο Ναυτικό - Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου, έγραψε
Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του μπαίνει στο Ναυτικό - Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου, έγραψε


Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ

