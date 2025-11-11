Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του μπαίνει στο Ναυτικό - Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου, έγραψε
Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του μπαίνει στο Ναυτικό - Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου, έγραψε
Ο τραγουδιστής ευχήθηκε «καλή θητεία» στον γιο του και δημόσια με μια ανάρτηση στα social media
Τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται να υπηρετήσει ο ένας από τους τρεις γιους του Γιώργου Τσαλίκη, με τους γονείς του να βρίσκονται στο πλευρό του τη στιγμή που παρουσιάστηκε.
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου, και το παιδί τους, αλλά και ένα βίντεο με τους νεοσύλλεκτοι ναύτες να επιβιβάζονται σε πλοίο στο λιμάνι του Πόρου, όπου βρίσκεται το κέντρο εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού.
«Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου, Μπιλάκο μας. Καλή θητεία», έγραψε πάνω σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε.
Δείτε τις αναρτήσεις που έκανε
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου, και το παιδί τους, αλλά και ένα βίντεο με τους νεοσύλλεκτοι ναύτες να επιβιβάζονται σε πλοίο στο λιμάνι του Πόρου, όπου βρίσκεται το κέντρο εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού.
«Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου, Μπιλάκο μας. Καλή θητεία», έγραψε πάνω σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε.
Δείτε τις αναρτήσεις που έκανε
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης στο 1o συνέδριο Newsauto Talks: Σταθερή η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόστιμα
Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό - Δείτε βίντεο
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης στο 1o συνέδριο Newsauto Talks: Σταθερή η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόστιμα
Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα