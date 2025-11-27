Έμμα Χέμινγκ: Ο Μπρους Γουίλις αγαπούσε τα Χριστούγεννα, οι γιορτές είναι διαφορετικές πια
Η σύζυγος του ηθοποιού που δίνει μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια αναγνώρισε ότι για τις οικογένειες ανθρώπων με τη συγκεκριμένη νόσο, οι γιορτές μπορεί να είναι πολύ δύσκολες
Η Έμμα Χέμινγκ περιέγραψε πώς προσεγγίζει η οικογένειά της πλέον τις γιορτές μαζί με τον Μπρους Γουίλις, ο οποίος δίνει μάχη με την άνοια, τονίζοντας ότι παρά τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους, τα Χριστούγεννα παραμένουν χαρούμενα, αλλά διαφορετικά.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «People» δήλωσε αρχικά: «Οι γιορτές είναι χαρούμενες, απλώς είναι διαφορετικές. Ο Μπρους αγαπούσε τα Χριστούγεννα και μας αρέσει να τα γιορτάζουμε μαζί του. Απλώς πλέον είναι διαφορετικά, οπότε προσαρμοστήκαμε σε αυτό».
Ο 70χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε το 2022 με αφασία και στη συνέχεια με μετωποκροταφική άνοια. Η Χέμινγκ έχει μιλήσει για την πορεία της υγείας του σε συνεντεύξεις της, στα social media και μέσα από το βιβλίο της «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path», ενώ πρόσφατα αποκάλυψε ότι ο Γουίλις ζει σε διαφορετικό σπίτι από αυτό όπου μένει εκείνη με τις κόρες τους.
Στο συνέδριο «End Well 2025» που συμμετείχε η σύζυγος του ηθοποιού, μίλησε για τη φροντίδα ατόμων με άνοια. Η ίδια αναγνώρισε ότι για τις οικογένειες ανθρώπων με άνοια, οι γιορτές μπορεί να είναι «πολύ δύσκολες». Ωστόσο, τόνισε χαριτολογώντας: «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βάζουμε το "Die Hard", επειδή είναι χριστουγεννιάτικη ταινία» και πρόσθεσε «πρέπει να μάθεις και να προσαρμόζεσαι και να δημιουργείς νέες αναμνήσεις, φέρνοντας παράλληλα και τις ίδιες παραδόσεις που είχες πριν. Η ζωή συνεχίζεται. Απλώς συνεχίζεται. Η άνοια είναι δύσκολη, αλλά υπάρχει ακόμη και χαρά μέσα σε αυτήν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην παρουσιάζουμε μόνο μια αρνητική εικόνα γύρω από την άνοια. Ακόμη γελάμε. Υπάρχει ακόμη χαρά. Απλώς είναι διαφορετική».
Emma Heming Willis Says Holidays Are Still 'Joyous' with Husband Bruce Willis: 'It Just Looks Different' (Exclusive) https://t.co/0qDoI1dYNw— People (@people) November 27, 2025
