Έμμα Χέμινγκ: Ο Μπρους Γουίλις αγαπούσε τα Χριστούγεννα, οι γιορτές είναι διαφορετικές πια

Η σύζυγος του ηθοποιού που δίνει μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια αναγνώρισε ότι για τις οικογένειες ανθρώπων με τη συγκεκριμένη νόσο, οι γιορτές μπορεί να είναι πολύ δύσκολες

