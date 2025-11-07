Έμα Χέμινγκ για τη φιλανθρωπική συναυλία προς τιμήν του Μπρους Γουίλις: Εύχομαι να ήταν μαζί μας, αλλά είναι εδώ με το πνεύμα του

2022 ότι ο 70χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε με αφασία και έναν χρόνο αργότερα με μετωποκροταφική άνοια.

Πριν ξεκινήσει η συναυλία, η Χέμινγκ απευθύνθηκε στο κοινό: «Θέλω πρώτα απ’ όλα να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται και αγαπώ αυτό που κάνετε για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση γύρω από τη μετωποκροταφική άνοια. Αυτή η βραδιά φέρνει κοντά όλους τους φίλους και την οικογένεια του Μπρους. Ειλικρινά, εύχομαι να μπορούσε να είναι μαζί μας, αλλά είναι εδώ με το πνεύμα του».

Πρόσφατα μάλιστα, η Χέμινγκ αποκάλυψε ότι ο Γουίλις έχει μετακομίσει σε διαφορετικό σπίτι από την οικογένειά του, όπου λαμβάνει 24ωρη φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό.

Στη συναυλία συμμετείχαν μουσικοί όπως ο Κιθ Ρίτσαρντς, η Νόρα Τζόουνς, η Μέιβις Στέιπλς και ο Γουόρεν Χέινς, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν οι Κέβιν Μπέικον και Κάιρα Σέντγουικ, Μάικλ Τζ. Φοξ και Τρέισι Πόλαν, καθώς και η Γούπι Γκόλντμπεργκ.



«Η μετακόμισή του σε ξεχωριστό σπίτι μου επέτρεψε να ξαναγίνω σύζυγός του»

