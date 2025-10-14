Μπρους Γουίλις: Οι κόρες μας πενθούν, τους λείπει τόσο πολύ ο πατέρας τους, είπε η σύζυγός του
Μπρους Γουίλις: Οι κόρες μας πενθούν, τους λείπει τόσο πολύ ο πατέρας τους, είπε η σύζυγός του
Η Έμα Χέμινγκ μίλησε για το πώς τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν τη μάχη του ηθοποιού με μετωποκροταφική άνοια
Στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι κόρες τους τη μάχη του Μπρους Γουίλις με μετωποκροταφική άνοια αναφέρθηκε η σύζυγος του ηθοποιού. Η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι οι κόρες τους «πενθούν» μετά τη διάγνωσή του πατέρα τους.
Παρότι ο σταρ του Χόλιγουντ έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας από το 2022 που έγινε η διάγνωση, η γυναίκα του φροντίζει να ενημερώνει συχνά τους θαυμαστές του για την κατάσταση της υγείας του και μοιράζεται λεπτομέρειες για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην καθημερινότητά τους.
«Νομίζω ότι τα πηγαίνουν καλά, αναλογικά με τις συνθήκες, αλλά είναι δύσκολο», είπε στη Vogue Australia. «Πενθούν, τους λείπει τόσο πολύ ο μπαμπάς τους. Χάνει σημαντικά ορόσημα, και αυτό είναι σκληρό για εκείνες, αλλά τα παιδιά αντέχουν. Δεν ξέρω αν θα “ξαναγυρίσουν” ποτέ στην κατάσταση που ήταν πριν, αλλά μαθαίνουν — κι εγώ το ίδιο», πρόσθεσε.
Πριν από μερικές μέρες άτομα κοντά στην οικογένεια Γουίλις αποκάλυψαν ότι η σύζυγος του ηθοποιού δυσκολεύεται όχι μόνο σχετικά με την κατάσταση του σταρ, αλλά και με τη διαχείριση της περιουσίας του που ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια δολάρια. «Η φροντίδα του Μπρους δεν αφορά μόνο το να του κρατάς το ηθικό ψηλά και να εξασφαλίζεις ότι μπορεί σωματικά να βγάλει τη μέρα. Περιλαμβάνει επίσης τη μέριμνα για την τεράστια περιουσία που απέκτησε ως σταρ πρώτης γραμμής», δήλωσε πηγή.
Τον περασμένο Αύγουστο η Έμα Χέμινγκ είχε εξηγήσει ότι ο ηθοποιός ζει πλέον σε ξεχωριστό σπίτι. Όπως είχε αναφέρει, η εγκατάσταση του Μπρους Γουίλις σε άλλη κατοικία με 24ωρη φροντίδα της επέτρεψε να επιστρέψει στον ρόλο της ως σύζυγος. «Ήταν από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που πήρα ποτέ», είχε πει στους The Sunday Times.
«Αλλά μέσα στη θλίψη και τη δυσκολία, ήταν η σωστή κίνηση — για εκείνον, για τα κορίτσια μας, για μένα. Τελικά, μπόρεσα να ξαναγίνω η γυναίκα του. Κι αυτό είναι ένα τέτοιο δώρο», είχε συμπληρώσει. Η Χέστινγκς είχε υποστηρίξει ότι αυτή η αλλαγή χάρισε σε εκείνον περισσότερη ανεξαρτησία, δίνοντάς του την ευκαιρία να συνδεθεί ξανά με φίλους και συγγενικά πρόσωπα.
«Έχει τεράστια διαφορά να μπορούν περισσότεροι φίλοι και μέλη της οικογένειας να έχουν τη δική τους εμπειρία μαζί του χωρίς να είναι στο δικό μου σπίτι, χωρίς εγώ να “αιωρούμαι” από πάνω, ή να έχω το άγχος μου για το πώς να διαχειριστώ τους επισκέπτες και τις προσδοκίες τους και μετά να πρέπει να βλέπω τις αντιδράσεις τους — τη θλίψη τους για αυτό που είναι», είχε επισημάνει.
«Είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης από μόνη της. Η Έμα ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι θα ήταν υπεύθυνη γι’ αυτό όταν ξεκίνησε τη σχέση με τον Μπρους, γιατί ο Μπρους είχε μια τεράστια επιχειρηματική ομάδα που αναλάμβανε αυτά τα πράγματα», είχε πει πηγή στο Globe, τονίζοντας πως «Δεν είναι παράξενο που μοιάζει να κουβαλά ένα τεράστιο βάρος αυτή τη στιγμή».
Bruce Willis's wife Emma Heming reveals their young children Mabel Ray, 13, and Evelyn Penn, 11, are 'grieving' their dad after his dementia diagnosis https://t.co/g3kJ0mNrvg— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 14, 2025
