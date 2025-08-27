Ο Μπρους Γουίλις ζει πλέον σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του - Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση της υγείας του
GALA
Μπρους Γουίλις Έμα Χέμινγκ

Ο Μπρους Γουίλις ζει πλέον σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του - Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση της υγείας του

H επιλογή αυτή έγινε για χάρη των δύο μικρότερων παιδιών τους, ώστε να έχουν ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και όχι στις αυξανόμενες απαιτήσεις της υγείας του πατέρα τους

Ο Μπρους Γουίλις ζει πλέον σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του - Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση της υγείας του
53 ΣΧΟΛΙΑ
Μια δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση πήρε η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, καθώς αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός ζει πλέον σε δεύτερο, ξεχωριστό σπίτι με τη φροντίδα ειδικής ομάδας. Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή έγινε για χάρη των δύο μικρότερων παιδιών τους, της 13χρονης Μέιμπελ και της 11χρονης Έβελιν, ώστε να έχουν ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και όχι στις αυξανόμενες απαιτήσεις της υγείας του πατέρα τους.

Η Έμα Χέμινγκ μίλησε ανοιχτά στο ειδικό αφιέρωμα της Νταϊάν Σόγιερ με τίτλο «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey», τονίζοντας ότι οι κόρες τους εξακολουθούν να βλέπουν συχνά τον πατέρα τους, αφού τον επισκέπτονται καθημερινά για πρωινό και βραδινό. Ο 70χρονος σταρ του «Die Hard» δίνει από το 2022 μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια, μια προοδευτική νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τη γλώσσα, τη συμπεριφορά και την κινητικότητα.

Η σύζυγός του, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για τις μικρές «στιγμές» που της θυμίζουν τον άντρα που γνώρισε: «Έχει αυτό το δυνατό γέλιο, κι όταν βλέπεις τη λάμψη στα μάτια του ή το χαμόγελό του, μεταφέρεσαι ξανά πίσω. Αλλά αυτά τα δευτερόλεπτα φεύγουν πολύ γρήγορα».

Η ίδια ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο της «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path» στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφει την πορεία της φροντίδας του Μπρους Γουίλις, από την πρώτη διάγνωση της αφασίας το 2022 έως την καθημερινότητά του σήμερα, με την άνοια.

«Ο Μπρους παραμένει πολύ κινητικός και είναι σε καλή σωματική υγεία. Είναι μόνο το μυαλό του που τον εγκαταλείπει», είπε κλείνοντας η Έμα Χέμινγκ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά

Καταρρέει ο αμπελώνας: Η χειρότερη χρονιά για τον τρύγο της Σαντορίνης

Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά
53 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης