Ο Μπρους Γουίλις ζει πλέον σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του - Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση της υγείας του
Ο Μπρους Γουίλις ζει πλέον σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του - Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση της υγείας του
H επιλογή αυτή έγινε για χάρη των δύο μικρότερων παιδιών τους, ώστε να έχουν ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και όχι στις αυξανόμενες απαιτήσεις της υγείας του πατέρα τους
Μια δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση πήρε η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, καθώς αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός ζει πλέον σε δεύτερο, ξεχωριστό σπίτι με τη φροντίδα ειδικής ομάδας. Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή έγινε για χάρη των δύο μικρότερων παιδιών τους, της 13χρονης Μέιμπελ και της 11χρονης Έβελιν, ώστε να έχουν ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και όχι στις αυξανόμενες απαιτήσεις της υγείας του πατέρα τους.
Η Έμα Χέμινγκ μίλησε ανοιχτά στο ειδικό αφιέρωμα της Νταϊάν Σόγιερ με τίτλο «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey», τονίζοντας ότι οι κόρες τους εξακολουθούν να βλέπουν συχνά τον πατέρα τους, αφού τον επισκέπτονται καθημερινά για πρωινό και βραδινό. Ο 70χρονος σταρ του «Die Hard» δίνει από το 2022 μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια, μια προοδευτική νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τη γλώσσα, τη συμπεριφορά και την κινητικότητα.
Η σύζυγός του, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για τις μικρές «στιγμές» που της θυμίζουν τον άντρα που γνώρισε: «Έχει αυτό το δυνατό γέλιο, κι όταν βλέπεις τη λάμψη στα μάτια του ή το χαμόγελό του, μεταφέρεσαι ξανά πίσω. Αλλά αυτά τα δευτερόλεπτα φεύγουν πολύ γρήγορα».
Η ίδια ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο της «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path» στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφει την πορεία της φροντίδας του Μπρους Γουίλις, από την πρώτη διάγνωση της αφασίας το 2022 έως την καθημερινότητά του σήμερα, με την άνοια.
«Ο Μπρους παραμένει πολύ κινητικός και είναι σε καλή σωματική υγεία. Είναι μόνο το μυαλό του που τον εγκαταλείπει», είπε κλείνοντας η Έμα Χέμινγκ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Έμα Χέμινγκ μίλησε ανοιχτά στο ειδικό αφιέρωμα της Νταϊάν Σόγιερ με τίτλο «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey», τονίζοντας ότι οι κόρες τους εξακολουθούν να βλέπουν συχνά τον πατέρα τους, αφού τον επισκέπτονται καθημερινά για πρωινό και βραδινό. Ο 70χρονος σταρ του «Die Hard» δίνει από το 2022 μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια, μια προοδευτική νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τη γλώσσα, τη συμπεριφορά και την κινητικότητα.
Bruce Willis lives in a second home amid dementia battle, wife Emma Heming reveals https://t.co/N37aXKROzC pic.twitter.com/ayCKmJUbof— Page Six (@PageSix) August 27, 2025
Η ίδια ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο της «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path» στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφει την πορεία της φροντίδας του Μπρους Γουίλις, από την πρώτη διάγνωση της αφασίας το 2022 έως την καθημερινότητά του σήμερα, με την άνοια.
«Ο Μπρους παραμένει πολύ κινητικός και είναι σε καλή σωματική υγεία. Είναι μόνο το μυαλό του που τον εγκαταλείπει», είπε κλείνοντας η Έμα Χέμινγκ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα