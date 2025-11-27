«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Εμένα με ενδιαφέρει που το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι, λέει ο πατέρας του αδικοχαμένου στρατιώτη
«Εμένα με ενδιαφέρει που το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι». Αυτό δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης, λίγη ώρα αφότου επέστρεψε στο σπίτι του στο Τυμπάκι, με τη σορό του γιου του, που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα, στο Πεδίο Βολής Αφάντου στη Ρόδο.
Εμφανώς συντετριμμένος ο κ. Γαλυφιανάκης μίλησε για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί με τον γιο του στη Ρόδο, μία μέρα πριν την άσκηση που θα μετατρεπόταν σε τραγωδία.
«Είμαι μπορώ να πω "χαρούμενος" γιατί το παιδί μου, πριν φύγω την Τρίτη, μου είπε με ένα χαμόγελο: "Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες". Τον ρώτησα "θα ρίξεις και εσύ;". "Σιγά μη χάσω το πανηγύρι" μου είπε, ήταν πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος», δήλωσε.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο κ. Γαλυφιανάκης επέστρεψε στην Κρήτη, από την Ρόδο, το μεσημέρι μαζί με την σορό του 19χρονου Ραφαήλ. Όμως το μυαλό του «τρέχει» συνεχώς και στον 39χρονο επιλοχία που έχει τραυματιστεί βαρύτατα και δίνει μάχη για τη ζωή του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε. «Σκέφτομαι και το παλικάρι το άλλο που είμαι στο νοσοκομείο. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και με αυτό το παιδί. Έχει δύο παιδιά, συμπάσχω μαζί τους».
Το πρωί στην Ρόδο, θέλησε να αφήσει λίγα λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο γιος του. Τα πρωτόκολλα όμως είναι αυστηρά αφού οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και δεν του επετράπη. «Πολεμούσα να αφήσω ένα λουλούδι, καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι περίεργη», είπε.
Δίπλα του, όπως λέει, νιώθει όλη τη χώρα και από αυτό αντλεί δύναμη. «Ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση, όχι μόνο από το Τυμπάκι και την Κρήτη. Έχω μηνύματα από παντού, από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε.
Τέλος, ευχαρίστησε τον στρατηγό και τον διοικητή της μονάδας στη Ρόδο, που όπως είπε ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή.
Η σορός του 19χρονου αναμένεται να επιστρέψει στην Κρήτη σήμερα με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Τυμπάκι.
Συνεχίζονται οι έρευνεςΟι έρευνες συνεχίζονται με τον κ. Γαλυφιανάκη να γνωρίζει πως τα πορίσματα για τα αίτια της τραγωδίας θα χρειαστούν χρόνο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μάθει την αλήθεια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «χάθηκε» το παιδί του. «Αυτό που θέλω να πω, κυρίως στους πολιτικούς, και δεν θέλω αυτό να το εκμεταλλευτούν πράσινοι, κόκκινοι, κίτρινοι, ροζ. Η πολιτική ηγεσία να κοιτάξει, καλά τα αεροπλάνα, οι φρεγάτες, τα υποβρύχια, αλλά αυτά όλα τα χειρίζονται άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Να κοιτάξουν πρώτα τους ανθρώπους και μετά όλα τα υπόλοιπα».
Ακρωτηριάστηκε ένας 39χρονος ΕΠ.ΟΠ επιλοχίαςΥπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη της χειροβομβίδας τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος ΕΠ.ΟΠ επιλοχίας ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.
Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα τουΣήμερα το πρωί, ο πατέρας του Ραφαήλ ανήρτησε μια νέα συγκλονιστική μαντινάδα για τον άδικο χαμό του γιου του προκειμένου να ευχαριστήσει όλους όσοι συμπαρίστανται στην οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
«Πότε δεν θα το πίστευα
όμως κι αυτό το είδα
ένα κοπέλι έσβησε
πο μια χειροβομβίδα ,..
Μια μάνα το μεγάλωσε
για να υπηρετήσει
την χώρα του σαν ήρωας
τα μάτια του να κλείσει...
Ελλάδα πένθος φόρεσε
γιατί ο ραφαηλ σου
στα χώματα σου έσβησε
κι αυτό είναι τιμή σου...
Ήρωας και αθάνατος
κι αυτό ναι σε τιμή σου
με μια σημαία ελληνική
Ντύνουνε το κορμί σου...»
«Καλό ταξίδι παλικάρι... καλο ταξίδι ΓΙΕ ΜΟΥ...» γράφει ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ.
