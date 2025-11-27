«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)

Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του

Σήμερα το πρωί, ο πατέρας του Ραφαήλ ανήρτησε μια νέα συγκλονιστική μαντινάδα για τον άδικο χαμό του γιου του προκειμένου να ευχαριστήσει όλους όσοι συμπαρίστανται στην οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.«Πότε δεν θα το πίστευαόμως κι αυτό το είδαένα κοπέλι έσβησεπο μια χειροβομβίδα ,..Μια μάνα το μεγάλωσεγια να υπηρετήσειτην χώρα του σαν ήρωαςτα μάτια του να κλείσει...Ελλάδα πένθος φόρεσεγιατί ο ραφαηλ σουστα χώματα σου έσβησεκι αυτό είναι τιμή σου...Ήρωας και αθάνατοςκι αυτό ναι σε τιμή σουμε μια σημαία ελληνικήΝτύνουνε το κορμί σου...»«Καλό ταξίδι παλικάρι... καλο ταξίδι ΓΙΕ ΜΟΥ...» γράφει ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ.