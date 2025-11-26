Ο Βασίλης Μπισμπίκης αγκαλιά με τους γονείς του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας
Βασίλης Μπισμπίκης Γονείς Δέσποινα Βανδή Ταινία

Στο πλευρό του ηθοποιού βρέθηκε και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή

Ιωάννα Μαρίνου
Αγκαλιά με τους γονείς του φωτογραφήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην επίσημη προβολή της νέας ταινίας «Σπασμένη φλέβα», όπου πρωταγωνιστεί.

Ο ηθοποιός πόζαρε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση με τη μητέρα και τον πατέρα του. Από το πλευρό του δεν έλειπε και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή με το ζευγάρι να φωτογραφίζεται μαζί.

Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Έλλη Πουπουλίδου

Ιωάννα Μαρίνου
