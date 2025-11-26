Ο Βασίλης Μπισμπίκης αγκαλιά με τους γονείς του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας
Ο Βασίλης Μπισμπίκης αγκαλιά με τους γονείς του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας
Στο πλευρό του ηθοποιού βρέθηκε και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή
Αγκαλιά με τους γονείς του φωτογραφήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην επίσημη προβολή της νέας ταινίας «Σπασμένη φλέβα», όπου πρωταγωνιστεί.
Ο ηθοποιός πόζαρε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση με τη μητέρα και τον πατέρα του. Από το πλευρό του δεν έλειπε και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή με το ζευγάρι να φωτογραφίζεται μαζί.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Έλλη Πουπουλίδου
Ο ηθοποιός πόζαρε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση με τη μητέρα και τον πατέρα του. Από το πλευρό του δεν έλειπε και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή με το ζευγάρι να φωτογραφίζεται μαζί.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Έλλη Πουπουλίδου
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα