Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Εκτός του 19χρονου που έχασε τη ζωή του, από την έκρηξη ακρωτηριάστηκε ακόμα ένας στρατιωτικός ο οποίος είναι πατέρας δύο παιδιών
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ρόδο καθώς ένας 19χρονος ΕΠΟΠ έχασε τη ζωή του από χειροβομβίδα που εξερράγη έπειτα από λάθος. Επίσης στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας 39χρονος επιλοχίας.
Οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τον δεύτερο άνδρα που τραυματίστηκε, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει δύο παιδιά.
Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Δύο άτομα που υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.
Σύμφωνα με την «Ροδιακή» η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.
Από την έκρηξη σκοτώθηκε επιτόπου ο 19χρονος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ο δεύτερος.
Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.
Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.
Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού
Το μήνυμα του Δένδια για τον νεκρό 19χρονο
Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια.…— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2025
