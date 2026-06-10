Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Συνελήφθη 32χρονος στον Ωρωπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο: «Κοιτάξτε πώς κλαίει» την κορόιδευε
Συνελήφθη 32χρονος στον Ωρωπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο: «Κοιτάξτε πώς κλαίει» την κορόιδευε
Το σώμα της γυναίκας ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα
Χειροπέδες σε 32χρονο στον Ωρωπό πέρασαν αστυνομικοί καθώς κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβασε στο διαδίκτυο τις ειδεχθείς πράξεις του.
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Alpha η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες Τρίτη 9/6 μπροστά μάλιστα στα μάτια του 8χρονου γιου της. Το σώμα της ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα από επιθέσεις που φέρεται να είχε δεχτεί το προηγούμενο διάστημα από τον σύζυγό της.
Η ίδια είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Ο 32χρονος σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε για ακόμη μία φορά τραβώντας βίντεο που δημοσίευσε με τον τίτλο: «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει». Μάλιστα, αυτή τη φορά μάρτυρας ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, καθώς όλα έγιναν μπροστά του. Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της. Λίγο αργότερα πήγε στο Α.Τ. για να υποβάλλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν.
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Η γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα και τον κατήγγειλε. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι αναζήτησαν το κινητό του και σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκείνος το είχε πετάξει μέσα στη θάλασσα, όπως μαρτύρησε ο γιος του ζευγαριού.
Ο λόγος που οι αστυνομικοί αναζήτησαν το κινητό του, είναι τα βίντεο που έχουν ανέβει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Αρχές αναζητούν αν έχει ανέβει το βίντεο από τον τελευταίο ξυλοδαρμό καθώς και άλλα σεξουαλικού περιεχομένου τα οποία εντοπίστηκαν στο κινητό του.
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Alpha η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες Τρίτη 9/6 μπροστά μάλιστα στα μάτια του 8χρονου γιου της. Το σώμα της ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα από επιθέσεις που φέρεται να είχε δεχτεί το προηγούμενο διάστημα από τον σύζυγό της.
Η ίδια είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Ο 32χρονος σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε για ακόμη μία φορά τραβώντας βίντεο που δημοσίευσε με τον τίτλο: «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει». Μάλιστα, αυτή τη φορά μάρτυρας ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, καθώς όλα έγιναν μπροστά του. Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της. Λίγο αργότερα πήγε στο Α.Τ. για να υποβάλλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν.
Η γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα και τον κατήγγειλε. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι αναζήτησαν το κινητό του και σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκείνος το είχε πετάξει μέσα στη θάλασσα, όπως μαρτύρησε ο γιος του ζευγαριού.
Ο λόγος που οι αστυνομικοί αναζήτησαν το κινητό του, είναι τα βίντεο που έχουν ανέβει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Αρχές αναζητούν αν έχει ανέβει το βίντεο από τον τελευταίο ξυλοδαρμό καθώς και άλλα σεξουαλικού περιεχομένου τα οποία εντοπίστηκαν στο κινητό του.
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