Σπύρος Παπαδόπουλος: Ήμουν έτοιμος να μην κάνω τους «Απαράδεκτους», υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι
Σπύρος Παπαδόπουλος: Ήμουν έτοιμος να μην κάνω τους «Απαράδεκτους», υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι
Πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα, επισήμανε ο ηθοποιός
Αν και η συμμετοχή του στους «Απαράδεκτους» αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην τηλεοπτική πορεία του Σπύρου Παπαδόπουλου, ο ηθοποιός είχε σκεφτεί να αποχωρήσει από το καστ της σειράς της Δήμητρας Παπαδοπούλου.
Η συμμετοχή του στο σίριαλ «Εκμέκ Παγωτό», όπως εξήγησε, είχε δημιουργήσει προβλήματα, με το κανάλι που θα προέβαλε τους «Απαράδεκτους» να μη θέλει την παρουσία του σε δύο τηλεοπτικές παραγωγές ταυτόχρονα.
Ο Σπύρος Παπαδόπουλος έδωσε μία συνέντευξη με τη Ρένια Λουιζίδου στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, και κατά τη διάρκεια αυτής, ρωτήθηκε για ποιον λόγο τελικά ένας ηθοποιός, αν και ταλαντούχος, δεν ξεχωρίζει. Εκφράζοντας την άποψη ότι όλα οφείλονται στην τύχη, θυμήθηκε το παρασκήνιο της συμμετοχής του στο σίριαλ της Δήμητρας Παπαδοπούλου.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:20
«Εγώ τους Απαράδεκτους πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω. Είχα ξεκινήσει το “Εκμέκ παγωτό”, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ και ήταν να μην τους κάνω», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι τελικά τα στελέχη του καναλιού έκαναν πίσω. «Αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησαν. Αν δεν είχα κάνει τους Απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις», πρόσθεσε.
Η συμμετοχή του στο σίριαλ «Εκμέκ Παγωτό», όπως εξήγησε, είχε δημιουργήσει προβλήματα, με το κανάλι που θα προέβαλε τους «Απαράδεκτους» να μη θέλει την παρουσία του σε δύο τηλεοπτικές παραγωγές ταυτόχρονα.
Ο Σπύρος Παπαδόπουλος έδωσε μία συνέντευξη με τη Ρένια Λουιζίδου στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, και κατά τη διάρκεια αυτής, ρωτήθηκε για ποιον λόγο τελικά ένας ηθοποιός, αν και ταλαντούχος, δεν ξεχωρίζει. Εκφράζοντας την άποψη ότι όλα οφείλονται στην τύχη, θυμήθηκε το παρασκήνιο της συμμετοχής του στο σίριαλ της Δήμητρας Παπαδοπούλου.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:20
«Εγώ τους Απαράδεκτους πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω. Είχα ξεκινήσει το “Εκμέκ παγωτό”, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ και ήταν να μην τους κάνω», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι τελικά τα στελέχη του καναλιού έκαναν πίσω. «Αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησαν. Αν δεν είχα κάνει τους Απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις», πρόσθεσε.
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