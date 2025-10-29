Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν είμαι άγιος, ποτέ δεν χαρακτήρισα τον εαυτό μου έτσι
Δεν θέλω να έχω πάνω μου την ταμπέλα του «καλού παιδιού», δήλωσε ο ηθοποιός
Με αφορμή τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», όπου και πρωταγωνιστεί, ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για τον ρόλο που υποδύεται, τη διαδικασία της προετοιμασίας του, αλλά και τη βαθύτερη σχέση του με τους χαρακτήρες που επιλέγει να ενσαρκώνει.
Ο ηθοποιός μίλησε στο Lifo Talks και απόσπασμα από τις δηλώσεις του προβλήθηκε στο «Πρωινό». Εκεί περιέγραψε τη δυσκολία του να βρει τις δικές του «εκδοχές» μέσα σε έναν ήρωα που κινείται στα όρια ανάμεσα στη σκληρότητα και την ευαισθησία.
«Όλοι μέσα μας έχουμε όλες τις εκδοχές που μπορεί να έχει ένας ρόλος. Η εξάσκηση ήταν να βρω τις δικές μου. Όλα τα έχουμε και κακία, και μικροπρέπεια. Ο ηθοποιός οφείλει να ταιριάξει σε έναν ρόλο. Φονιάς μπορεί να μην είσαι, αλλά το μίσος για κάτι φτάνει για να κάνεις σκηνικό φόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Μπισμπίκης.
Μιλώντας για τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και την ηθική, πρόσθεσε: «Κανείς δεν είναι άγιος, ούτε εγώ είμαι. Δεν χαρακτήρισα ποτέ τον εαυτό μου έτσι, ούτε θέλω να έχω πάνω μου την ταμπέλα του "καλού παιδιού". Όλοι εν δυνάμει μπορεί να κάνουμε πράγματα που δεν είναι ηθικά».
